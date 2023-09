Grünen-Chef: Aiwanger inszeniert sich "lieber als Opfer"

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour fordert nach der Entscheidung des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), an seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger festzuhalten, eine stärkere Aufklärung in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt. "Es geht darum, dass er sich lieber als Opfer inszeniert, als dass er Reue zeigt", sagte Nouripour am Montag in Berlin. Es gehe nicht um den Hubert Aiwanger mit 17 Jahren, sondern darum, wie dieser heute damit umgehe.

04. September 2023 - 15:22 Uhr | dpa

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour fordert eine stärkere Aufklärung in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild