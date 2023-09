Grube: Nehme Aiwanger Entschuldigung nicht ab

Der Holocaust-Überlebende Ernst Grube hat Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wegen seines Umgangs mit der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt kritisiert. Aiwanger habe in seiner in der Erklärung von der vergangenen Woche nur auf unübersehbare Beweise reagiert und sich für die Verletzung von Gefühlen entschuldigt. "Ich nehme ihm diese Entschuldigung überhaupt nicht ab." Aiwanger sei nicht mehr glaubwürdig - "und nach meiner Auffassung für das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten politisch und moralisch überhaupt nicht mehr geeignet", schrieb Grube in einem Gastkommentar für die "Jüdische Allgemeine" (Donnerstag). Er ist Präsident der Lagergemeinschaft Dachau.

06. September 2023 - 14:49 Uhr | dpa

Der Holocaust-Überlebende Ernst Grube hat Aiwanger wegen seines Umgangs mit der Flugblatt-Affäre kritisiert. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild