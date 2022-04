Frankreich: In ernster Gefahr bei Wahlsieg von Le Pen

AZ-Korrespondent Torsten Henke über die internationale Bedeutung der Wahl in Frankreich.

Es wird eine der wichtigsten Wahlen überhaupt an diesem Sonntag. Die Franzosen stimmen auch über die Zukunft der Europäischen Union, der Nato und des Westens insgesamt ab. Würde die Rechtsextreme Marine Le Pen in den Élysée-Palast einziehen, wäre das europäische Friedens- und Versöhnungsprojekt in ernster Gefahr.

EU und Nato würden massiv geschwächt

Die Kandidatin will Kompetenzen aus Brüssel zurückholen, den Europäischen Gerichtshof entmachten und ein "Europa der Vaterländer" errichten. Das bedeutet nicht anderes als ein Zurück zum nationalstaatlichen Klein-Klein. Die Bundesrepublik würde das besonders zu spüren bekommen.

Die Nato würde durch die Herauslösung Frankreichs aus den integrierten militärischen Strukturen in einem Moment geschwächt, in dem sie es am wenigsten gebrauchen kann. Und: Russlands Präsident Wladimir Putin könnte sein Glück wohl kaum fassen.