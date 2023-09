Fraktion der Freien Wähler begrüßt Söders Entscheidung

In der Flugblatt-Affäre hat die Landtagsfraktion der Freien Wähler in Bayern das Festhalten von Regierungschef Markus Söder (CSU) an Hubert Aiwanger als seinem Stellvertreter und Wirtschaftsminister begrüßt. "Wir sind froh, dass die Bayernkoalition für unser Land stabil und in Einmütigkeit weiterarbeiten wird", sagte Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl am Sonntag laut einer Mitteilung.

03. September 2023 - 12:56 Uhr | dpa

Florian Streibl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im bayerischen Landtag. © Matthias Balk/dpa-Pool/dpa/Archivbild