Extra-Gespräch: Scholz trifft Biden, Macron, Johnson, Draghi

Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Dienstag zum Start in den Abschlusstag des G7-Gipfels im bayerischen Elmau erneut mit US-Präsident Joe Biden zusammengekommen. An einer Gesprächsrunde vor der letzten Arbeitssitzung nahmen am Dienstag auch der britische Premierminister Boris Johnson, der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi teil.

28. Juni 2022 - 10:39 Uhr | dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), geht neben Boris Johnson (l), Premierminister von Großbritannien. © Peter Kneffel/dpa