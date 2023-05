Erdogan gewinnt Stichwahl in der Türkei: Bittere Erkenntnis

Recep Tayyip Erdogan gewinnt die Stichwahl in der Türkei – auch mit den Stimmen von Türken, die in Deutschland leben. Das ist bitter, findet die AZ-Redakteurin.

Erdogan-Fans in München.

Nein, es haben nicht zwei Drittel der Türken in Deutschland für Recep Tayyip Erdogan gestimmt – auch wenn das nun wieder vielerorts behauptet wird. Zwar holte der Autokrat von Ankara hierzulande 67,36 Prozent, was nach offiziellen Angaben exakt 473.297 Stimmen entspricht.

In der Bundesrepublik leben laut Statistischem Bundesamt jedoch rund 2,8 Millionen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, von denen etwa 1,5 Millionen wahlberechtigt waren. Von zwei Dritteln kann also keine Rede sein. Denn tatsächlich haben weniger als ein Drittel der Stimmberechtigten ihr Kreuz bei Erdogan gemacht – und nur etwa ein Sechstel der Menschen mit türkischer Familiengeschichte.

"Absage an Demokratie": Cem Özdemir über Erdogan-Fans in Deutschland

Trotzdem ist es bitter, dass sich fast eine halbe Million von ihnen hinter Erdogan gestellt haben, der sein Land immer autoritärer regiert. Dass Menschen, die in Deutschland in Frieden, Freiheit und geschützt durch das Grundgesetz leben, einen Mann an der Macht halten, für den Menschenrechte, Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit nichts zählen.

Einen Mann, der das Parlament entmachtet hat, politische Gegner juristisch verfolgen lässt und Gesetze schafft, um selbst ewig und uneingeschränkt regieren zu können.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat recht, wenn er bei Twitter schreibt, die Autokorsos der Erdogan-Fans in Deutschland seien "eine nicht zu überhörende Absage an unsere pluralistische Demokratie und Zeugnis unseres Scheiterns unter ihnen". Und er hat auch recht, wenn er fordert: "Darüber wird zu reden sein."