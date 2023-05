Nach Erdogan-Wahlsieg: Türken feiern in München mit Autokorso auf der Leopoldstraße

Viele Türken in München feiern den Wahlsieg von Erdogan. Beim Autokorso auf der Leopoldstraße ist auch der Staatsschutz vor Ort.

Türken in München feiern den Wahlsieg von Amtsinhaber Erdogan. Am Sonntagabend gab es einen Autokorso auf der Leopoldstraße.

München - Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gewinnt die Präsidentenwahl in der Türkei – und Deutschland feiert. Nachdem der Wahlsieg feststand, gab es in mehreren deutschen Städten spontane Aufmärsche und Autokorsos.

Polizei: "Einige hundert" Teilnehmer bei Erdogan-Autokorso in München

Nicht nur in Berlin, Hamburg oder Duisburg fuhren hupende und mit Türkei-Fahnen geschmückte Autos durch die Straßen, auch Türken in München feierten den Sieg Erdogans. Am Sonntagabend fuhren etliche Autos über die Leopoldstraße, fast alle von ihnen mit großen Fahnen. Laut Polizei waren "einige hundert" Personen am Autokorso beteiligt.

Auch der Staatsschutz soll auf der Münchner Feier-Meile unterwegs gewesen sein, um die Lage im Blick zu behalten. Zu größeren Vorkommnissen oder gar Ausschreitungen soll es der Polizei zufolge aber nicht gekommen sein.

Anders als beispielsweise in Mannheim, wo Polizisten mit Gegenständen beworfen wurden und Teilnehmer des Autokorsos mit Fußgängern aneinander geraten sind. Verletzt wurde aber niemand. In Duisburg zündeten einzelne Anhänger auch Pyrotechnik.

Autokorsos feiern Erdogan-Sieg: "Wie bitter muss das sein?"

Kritik an den Autokorsos in Deutschland gab es von Danyal Bayaz. "Wie bitter muss sich das für die 50 Prozent der Menschen in der Türkei anfühlen, die sich nach Rückkehr zu Demokratie, Rechtsstaat und Meinungsfreiheit sehnen – und ihnen genau das von Wählern aus Deutschland verwehrt wird?", schrieb der deutsch-türkische Finanzminister Baden-Württembergs am Sonntagabend auf Twitter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Einen ähnlichen Tenor hat auch ein Beitrag von Journalistin Natalie Amiri, die ein Video des Autokorsos auf der Leopoldstraße postete:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Erdogan entscheidet Stichwahl in der Türkei knapp für sich

Der 69 Jahre alte Erdogan hatte am Sonntag die Stichwahl gegen Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu (74) für sich entschieden. Erdogan erhielt nach vorläufigen Ergebnissen der Wahlbehörde rund 52 Prozent der Stimmen, Kilicdaroglu rund 48 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 85 Prozent.