AZ-Plus

Digitalminister gegen Mindestalter für soziale Medien

Bundeskanzler Merz befürwortet eine Social-Media-Sperre für Menschen unter 16 Jahren. Bayerns Digitalminister Mehring ist dagegen: Es gebe Sinnvolleres als Verbote.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Ein Social-Media-Verbot für Bürger unter 16 Jahren? Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) spricht sich dagegen aus. (Archivbild)
Ein Social-Media-Verbot für Bürger unter 16 Jahren? Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) spricht sich dagegen aus. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa
München

Der bayerische Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) hat sich gegen ein Mindestalter für Teilnehmer von sozialen Medien ausgesprochen. "Gesellschaftliche Herausforderungen verschwinden nicht durch pauschale Verbote", erklärte er.

Damit widersprach er Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz, der sich vor dem anstehenden Parteitag der Christdemokraten für eine gesetzliche Altersgrenze von 16 Jahren und eine zwingende Altersüberprüfung ausgesprochen hatte. Die junge Generation brauche "keinen schützenden Kokon, sondern Kompetenz und Orientierung". Junge Menschen müssten daher vor allem in ihrer Medienkompetenz gestärkt werden. Verbote würden die "Lebenswirklichkeit der Digital Natives" ignorieren.

Merz hatte in dem Politik-Podcast "Machtwechsel" gesagt, er habe "viel Sympathien" für ein Verbot. Übermäßiger Konsum sozialer Medien würde "Persönlichkeitsdefizite und Probleme im Sozialverhalten" bei jungen Menschen fördern.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.