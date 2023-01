Die Bilder aus Brasília: Eine Warnung an Deutschland

Die Politik-Chefin über die Bilder aus Brasília.

Die Bilder aus Brasília erinnern an jene, die fast auf den Tag genau zwei Jahre zuvor vom Kapitol in Washington um die Welt gingen: Ein radikaler Mob, aufgehetzt von einem gescheiterten, rechtsextremen Präsidenten, stürmt die Herzkammer der Demokratie und fordert Vergeltung für den angeblich gestohlenen Wahlsieg.

Die Bilder aus Brasília sollten auch deutschen Politikern eine Warnung sein

Tatsächlich aber hat sich die Eskalationsspirale weitergedreht. Politiker, die mehr oder weniger wohlwollend zusehen, während sich die Meute zusammenrottet; Polizisten, die Selfies mit den Vandalen machen, ihnen applaudieren und sie zum Tatort eskortieren - das hat es 2021 in den USA so nicht gegeben. Und es zeigt, was geschieht, wenn Feinde der Demokratie deren Macht- und Sicherheitsapparat infiltrieren.

Die Bilder aus Brasília sollten deshalb auch deutschen - und vor allem bayerischen - Politikern eine Warnung sein, bei Reichsbürgern und anderen Rechtsextremisten wachsam zu bleiben. Dass auch sie davon träumen, den freiheitlichen Staat zu stürzen, haben wiederum ähnliche Bilder aus dem Sommer 2020 gezeigt: als im August in Berlin eine Corona-Demo eskalierte und Reichskriegsfahnen-schwingende Rechtsradikale versuchten, den Bundestag zu stürmen.