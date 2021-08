Deutschland im Corona-Zahlen-Chaos: Runter vom Ross!

Der Politik-Vize Clemens Hagen über das Corona-Zahlen-Chaos.

Es ist Zeit, abzusteigen vom hohen Ross. Die Deutschen sind längst kein Organisationsweltmeister mehr, wie die Corona-Pandemie auf schmerzliche Weise immer mehr bewusstmacht.

Corona-Zahlen in Deutschland: Ein grotesker Zustand

Im Gegenteil: Sie sind nicht einmal in der Lage, die Zahl der Geimpften verlässlich zu ermitteln. Ein geradezu grotesker Zustand angesichts der Vielzahl von Dokumenten, die jeder Impfling im Impfzentrum abzuzeichnen hat. Auch dass die 375 Gesundheitsämter im Land es seit Corona-Ausbruch einfach nicht zustande bringen, am Wochenende aktuelle Infektionszahlen zu melden, sei hier nicht unerwähnt.

Deutschland muss besser werden, will es die Pandemie irgendwann in den Griff bekommen. Hier ist nicht nur die Politik in der Pflicht, sondern vor allem die Beamten-Bürokratie.