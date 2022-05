Das 9-Euro-Ticket kommt: Auf Kosten der Länder

Der AZ-Korrespondent Claus Schöner zur Frage, wer alles bezahlen soll.

Am Freitag hat der Haushaltsausschuss den historischen Etat abgesegnet, der neue Schulden in Höhe von 140 Milliarden Euro vorsieht. Die Ampel-Finanzpolitiker haben recht, wenn sie darauf hinweisen, es handele sich um einen Haushalt "im Zeichen großer, globaler Krisen". Doch die Krisen werden nicht so bald vorbei sein.

9-Euro-Ticket: Länder wollen es sich nicht mit den Bürger verscherzen

Der Streit im Bundesrat über die Finanzierung des 9-Euro-Tickets muss Christian Lindner eine Warnung sein. Die Länder wollten es sich nicht mit den Bürgern verscherzen, die sich auf das günstige Bus- und Bahnfahren freuen. Doch sie haben über Parteigrenzen hinweg klargemacht: In Zukunft werden sie es der Ampel nicht mehr durchgehen lassen, sich auf ihre Kosten und die der Kommunen für Entlastungen zu feiern.