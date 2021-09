CSU sieht Auftrag für bürgerliche Regierung

Nach dem historisch schlechten Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl sieht die CSU weiter einen Auftrag zur Regierungsbildung. Sie sei in Bayern "die klar dominierende Kraft", sagte Generalsekretär Markus Blume am Montagmorgen im Bayerischen Rundfunk. Es gebe eine "große Erwartung in der Bevölkerung, dass wir alles dazu beitragen, dass es auch in Deutschland eine bürgerliche Regierung gibt." Man müsse den Auftrag der Wähler umsetzen.

27. September 2021 - 09:11 Uhr | dpa

CSU-Generalsekretär Markus Blume nimmt an einer Wahlparty in der Parteizentrale der CSU teil. © Sven Hoppe/dpa