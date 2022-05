CSU schlechter als Nordlichter? Die Latte liegt höher!

Der AZ-Landtagskorrespondent über die Folgen der Wahl für die CSU.

15 Monate sind es bis zur bayerischen Landtagswahl. In etwa diese Zeitspanne liegt zwischen der Aussage von "extra3"-Moderator Christian Ehring, er könne sich mittlerweile sogar vorstellen, Markus Söder zum Bundeskanzler zu wählen, und Umfragen, wonach mehr als die Hälfte der Bayern unzufrieden mit Söder ist.

Der CSU-Chef ist derzeit in einer Art Umfragetief. Gut für ihn, dass es jetzt eintritt. Immerhin sind durch die CDU-Erfolge in Schleswig-Holstein und NRW Thesen vom unausweichlichen Niedergang der Volksparteien erschüttert. Das lässt auch die CSU hoffen, die sich schon als letzte verbliebene Volkspartei in ganz Europa fühlte.

Mit 43,4 Prozent hat der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auch das letzte CSU-Landtagswahlergebnis von 37,2 Prozent klar in den Schatten gestellt. Damit hat der Norddeutsche freilich auch der CSU-Selbstvergewisserung, stets die besten Ergebnisse aller C-Parteien in Deutschland einzufahren, Kratzer verpasst und die Höhe der Latte für den Amtskollegen Söder bestimmt. CSU schlechter als die Nordlichter? Das darf nicht sein!