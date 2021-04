Bouffier hinter Laschet: "CDU hat erstes Zugriffsrecht"

In der Hochphase des Machtkampfes um die Unions-Kanzlerkandidatur zwischen CDU-Chef Armin Laschet und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder hat sich Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) klar hinter Laschet gestellt. "Es ist doch völlig klar, dass die große CDU - das hat Markus auch immer gesagt - das erste Zugriffsrecht hat", sagte er in einem am Donnerstag gesendeten Interview des Hessischen Rundfunks. "Und genau das haben wir gemacht." Söder habe selbst erklärt, die CDU müsse entscheiden, wie sie das für richtig halte. "Das haben wir getan", sagte Bouffier.

15. April 2021 - 21:10 Uhr | dpa

Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident von Hessen, steht vor den Journalisten im Landtag. © Andreas Arnold/dpa