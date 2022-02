Baerbock bei der Siko: Stolperstein für Scholz

Der AZ-Korrespondent über die Siko-Rede von Annalena Baerbock.

Eines hat Kreml-Chef Wladimir Putin mit seinem Säbelrasseln an der ukrainischen Grenze erreicht: Das transatlantische Bündnis hat sich von den vier schwierigen Trump-Jahren erholt und steht besser da als zuvor. Das gilt insbesondere für das deutsch-amerikanische Verhältnis, personalisiert durch das Außenminister-Dream-Team Antony Blinken und Annalena Baerbock.

Klarheit statt verwirrendes Geschwurbel

Zwar mag die junge deutsche Außenministerin noch nicht alle diplomatischen Kniffe und Feinheiten kennen, aber für die Zuhörer war ihr Vortrag von erfrischender Klarheit geprägt. Auf formalhaftes Geschwurbel, wie es in dem Geschäft üblich ist, verzichtete die Grünen-Politikerin und legte ihrem am Samstag auftretenden Chef Olaf Scholz (SPD) einen Stolperstein in den Weg.

Eindeutig stellte Baerbock die Gaspipeline Nord Stream 2 für den Fall eines russischen Angriffs zur Disposition. Es dürfte für den Kanzler nun immer schwerer werden, diese Vokabel weiterhin zu umschiffen.