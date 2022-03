Außenminister-Treffen in Antalya: Ein Schmierentheater

Der Politik-Vize Clemens Hagen zum Treffen der Außenminister in Antalya.

Dass der russische Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag im türkischen Antalya erneut ein Schmierentheater aufführen würde, war erwartbar. Noch während Wladimir Putins Chefpropagandist mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba "verhandelte", ließen die Russen Bomben auf das besonders umkämpfte Mariupol im Süden der Ukraine regnen.

Für Putin gibt es in Ukraine-Krieg nur weitere Eskalation

Die von bald 80 Jahren Frieden verwöhnten Westeuropäer sollten sich keinen Illusionen hingeben: Für Putin gibt es in diesem Krieg nur weitere Eskalation. Russland wird auf lange, lange Zeit in der internationalen Staatengemeinschaft geächtet sein, egal, wie der Krieg enden mag. Sollte Putins Feldzug misslingen, dann wird sich selbst der noch so mächtige Kremlchef nicht mehr lange in seinem Zwiebelturm-Palast halten können.