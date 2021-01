Armin Laschet ist neuer Vorsitzender der CDU

Neuer Parteichef für die Christlich Demokratische Union: In einer Stichwahl gegen Friedrich Merz entschied sich die CDU für Armin Laschet als ihren neuen Vorsitzenden.

Die Christlich Demokratische Union (CDU) hat einen neuen Parteichef: In einer Stichwahl gegen Mitkandidat Friedrich Merz (65) konnte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (59) sich durchsetzen. 521 Delegierte stimmten für Laschet, 466 für Merz.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Norbert Röttgen (55) war nach einem ersten Wahlgang als drittplatzierter Kandidat ausgeschieden. In der ersten Runde bekam Merz noch 385 Stimmen, 380 gingen an Laschet und 224 an Röttgen. Merz und Laschet mussten darauf auf dem digitalen CDU-Parteitag in die Stichwahl. Der Sieger muss noch über eine Briefwahl bestätigt werden.

Merz verlor 2018 bereits gegen Annegret Kramp-Karrenbauer (58). Diese wurde im Dezember in Berlin zur Vorsitzenden gewählt. Anfang 2020 war bekannt geworden, dass Kramp-Karrenbauer den Parteivorsitz abgeben werde und auf eine Kanzlerkandidatur verzichten wolle.