Angriff auf AKW: Finster entschlossen

Der AZ-Korrespondent zum Angriff auf das AKW Saporischschja.

Schrecken die russischen Invasoren in der Ukraine denn vor nichts zurück? Wie kann man so irre sein, das größte Kernkraftwerk Europas in Saporischschja mit schweren Waffen zu beschießen und den Super-GAU und ein nukleares Armageddon riskieren? Eine so brandgefährliche Attacke ist keine Entscheidung eines einsamen Panzerkommandanten im Felde. Das wird ganz oben abgesegnet, was zeigt, wie finster entschlossen der Aggressor in Moskau und seine Nomenklatura sind.

Russische Behauptung nur schwer zu glauben

Oder ist etwas dran an der Moskauer Behauptung, die Ukrainer hätten den Brand selbst inszeniert, um ihn den Russen in die Schuhe zu schieben? Schwer vorstellbar nach den traumatischen Erfahrungen mit Tschernobyl. Das haben die Angreifer schon selbst gemacht.