Putins Krieg: Wirklich isoliert?

Es ist entsetzlich, was die von Russlands Staatschef Wladimir Putin geschickten "Befreier" in der Ukraine anrichten. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat Europa nicht mehr eine solche Flüchtlingswelle innerhalb weniger Tage gesehen.

In der Ukraine werden Menschen von Raketen und Granaten zerfetzt. In zivilen Gebieten ist offensichtlich international geächtete Streumunition eingesetzt worden, und es gibt den Verdacht, dass die russischen Truppen auch noch grausame Vakuumbomben gezündet haben.

Konsequenzen für Menschenrechtsverletzungen? Fehlanzeige!

Im tschetschenischen Grosny und in Syrien hat Putin bewiesen, wozu er in der Lage ist. Konsequenzen hatten die Verstöße gegen die Menschenrechte in aller Regel nicht. Die Abstimmung in der UN-Vollversammlung hat gezeigt: Selbst, wenn die überwältigende Mehrheit der Weltgemeinschaft den Überfall auf die Ukraine verurteilt hat - große Staaten waren nicht bereit, den Aggressor in die Schranken zu weisen. Putin würde es deshalb weit von sich weisen, international isoliert zu sein.