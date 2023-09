Aiwanger: Freue mich auf politische Weiterarbeit

Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger freut sich nach der Entscheidung gegen seine Entlassung auf die politische Weiterarbeit. "Ich freue mich, dass wir politisch weiterarbeiten können und in diesem Sinne arbeite ich für Bayern weiter", sagte der Freie-Wähler-Chef am Sonntag am Rande eines Wahlkampfauftritts in einem Bierzelt in Grasbrunn (Landkreis München).

03. September 2023 - 12:32 Uhr | dpa

Hubert Aiwanger, Bundesvorsitzender der Freien Wähler, stellvertretender Ministerpräsident von Bayern. © Uwe Lein/dpa