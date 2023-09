Aiwanger: "Auch ich habe in meiner Jugend Scheiß' gemacht"

In der Flugblatt-Affäre hat sich Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bei einem Bierzeltauftritt in Niederbayern einmal mehr verteidigt. "Jawohl, auch ich habe in meiner Jugend Scheiß' gemacht. Jawohl, ich habe auch Mist gemacht", sagte er am Freitag beim Karpfhamer Fest in Bad Griesbach (Landkreis Passau). Und weiter: "Das Flugblatt war scheußlich, das ist nicht wegzudiskutieren."

01. September 2023 - 13:39 Uhr | dpa

In der Flugblatt-Affäre hat sich Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) einmal mehr verteidigt. © Uwe Lein/dpa

Bad Griesbach Er finde es aber nicht in Ordnung, jemanden später in seinem Leben mit Dingen, die 35 bis 40 Jahre zurückliegen, zu konfrontieren "bis zu seiner beruflichen Existenzvernichtung". Es gebe viele Dinge, die man im Nachhinein nicht mehr machen würde. Aber man müsse einem Menschen auch zubilligen, im Leben gescheiter zu werden. Er sprach erneut von einer von langer Hand geplanten Schmutzkampagne gegen ihn, "vielleicht, um die Grünen in die Landesregierung zu bringen".