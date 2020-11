Äußerungen von Jens Spahn über infizierte Pfleger: Ein Rätsel!

Der AZ-Politik-Vize Clemens Hagen zu Spahns Äußerungen über infizierte Pfleger.

Es sind genau solche Äußerungen, die - ohne Not getroffen - in der Bevölkerung für noch mehr Angst vor dem Coronavirus sorgen, als sowieso schon vorhanden ist. Warum Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) laut über deutsches Pflegepersonal sinniert, das trotz Infektion im Krankenhaus Dienst schieben muss, weil gerade keine gesunden Kollegen verfügbar sind, das ist ein Rätsel. Zumal es keine gesicherten Zahlen darüber gibt, in wie vielen Fällen das bereits geschehen ist.

Jens Spahn sollte seine Worte bedächtiger wählen

Da braucht sich Spahn nicht wundern, wenn bei den Menschen Bilder im Kopf entstehen, wie ein Verwandter von einem Arzt oder Pfleger versorgt wird, der selbst nach Luft japsen muss. Je härter eine Krise ist, desto bedächtiger sollten Politiker ihre Worte wählen.