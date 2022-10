Zeitumstellung 2022: Wann wird von Sommer- auf Winterzeit umgestellt?

Wann ist die Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit 2022? Wird die Uhr eine Stunde vor oder zurück gedreht? Und warum gibt es die Winterzeit eigentlich? Die Antworten lesen Sie hier.

Auch 2022 findet am letzten Sonntag im Oktober wieder die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit statt.

Ende Oktober ist es wieder so weit: Die Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit steht auf dem Plan. Wann die Winterzeit beginnt, ob Sie die Uhr eine Stunde vor oder zurück stellen müssen und wie es um die Abschaffung steht, erfahren Sie hier.

Viele ärgern sich über den fehlenden Sinn und die verlorene Stunde im Frühjahr, einige haben sich damit abgefunden und freuen sich über die jährliche Stunde mehr im Herbst: Die Meinungen zur Zeitumstellung sind zwiegespalten. Über die Abschaffung wurde viel diskutiert und gerade jetzt in Zeiten von Corona- und Ukraine-Krise ist ein solches Thema eher zweitrangig. Dennoch wird auch 2022 an der Uhr gedreht.

Beginn der Winterzeit am 30. Oktober: Die Uhren werden eine Stunde zurückgedreht

Wie üblich findet die Zeitumstellung auf die Winterzeit am letzten Sonntag im Oktober statt. Heuer werden die Uhren am Sonntag, 30. Oktober, von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Am Sonntag, 26. März 2023, ist die Winterzeit zu Ende und die Uhren werden wieder eine Stunde vorgestellt.

Wann wird die Zeitumstellung abgeschafft?

Grundsätzlich wurde die Abschaffung der Zeitumstellung seitens des damaligen Präsidenten der EU-Kommision, Jean-Claude Juncker, bereits im Jahr 2018 befürwortet. 2019 stimmte das EU-Parlament für die Abschaffung der Zeitumstellung bis 2021. Passiert ist seitdem allerdings noch nichts, das Problem dabei ist eine einheitliche europaweite Regelung.

Warum gibt es die Zeitumstellung eigentlich?

Letztmals eingeführt wurde die Sommerzeit in Deutschland 1980. Der Grundgedanke dabei war, das Tageslicht besser zu nutzen und Energie zu sparen. Über die vermeintlichen Vorteile der Zeitumstellung lässt sich allerdings streiten und sie bringt auch einige biologische Nachteile mit sich.