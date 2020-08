Wegscheid: Urlauberinnen fackeln Schutzhütte ab

Zwei Frauen wollten Wasser kochen, als plötzlich ein Gaskocher Feuer fing. Eine Hütte im Salzburger Land brannte dabei komplett ab.

Am Samstagvormittag wollten zwei Urlauberinnen aus dem Landkreis Ebersberg (22, 28) vor einer Schutzhütte in Wegscheid (Salzburger Land) mit einem Gaskocher Teewasser aufbrühen. Dabei fing dieser, so sagen es die Frauen, plötzlich auf der Unterseite zu brennen an.

Wegscheid: Hütte brennt komplett ab

Löschversuche scheiterten, der Brand griff auf die Almhütte über. Die Feuerwehr Abtenau und der Löschzug Voglau konnten nur noch verhindern, dass die Flammen auf den Wald übergriffen.

