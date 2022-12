Tierisch souverän: So überstehen Hund und Katz Silvester

Damit die vierbeinigen Lieblinge möglichst wenig unter dem Jahreswechsel leiden, gibt es Tipps und Tricks. Das kann helfen.

Grelle Blitze am dunklen Himmel, es zischt und knallt. Wir Menschen wissen: Es ist Silvester. Doch Hunde und andere Tiere gruselt die Böllerei, nicht selten reagieren sie panisch - das kann gefährlich werden. "Für viele Hunde ist die Zeit rund um den Jahreswechsel die schlimmste im ganzen Jahr", weiß die Hundetrainerin Chris Maron aus Hessen.

Ängstliche Hunde und Katzen: so funktioniert´s an Silvester

Ist der Hund an Silvester ängstlich, sollten sich Herrchen oder Frauchen mit ihm in einen ruhigen Raum zurückziehen, der nicht zur Straße zeigt. Häufig legen sich Tiere, die an eine Box gewöhnt sind, gerne in diese sichere Höhle. Zudem sollten die Rollläden oder Vorhänge schon Stunden vor dem Jahreswechsel geschlossen werden.

Wichtig: Hunde, die sich verstecken, nicht aus ihrem Versteck locken. Hunde, die Aufmerksamkeit suchen, nicht ignorieren, sondern kraulen. "Man sollte ihn aber nicht bedauern", rät die Expertin. "Denn so würde man ihm zeigen, dass die Situation ungewöhnlich und man selbst besorgt ist." Der Mensch muss Ruhe ausstrahlen.

Mit diesen Tipps klappt es, auch wenn es knallt

Ein Body sorgt für Halt

Ängstlichen Hunden kann es helfen, sie an sich zu drücken - das gibt ihnen im wahrsten Wortsinn Halt, vermittelt Sicherheit. "Ähnlich soll auch das sogenannte Thundershirt wirken", sagt Maron. Dies ist ein für ängstliche Hunde hergestellter, eng anliegender Body.



Tiere an die Leine

Der Deutsche Tierschutzbund empfiehlt zudem für die Tage rund um Silvester, Hunde beim Gassigehen besser an der Leine zu lassen. Die Kennzeichnung der Tiere gebe zudem Sicherheit (siehe Kasten). Katzen sollten in der Zeit im Haus bleiben. Halter von kleinen Heimtieren und Vögeln können Gehege und Volieren in einem möglichst ruhigen Raum und mit einiger Entfernung zum Fenster unterbringen und sie mit einem Tuch abdecken.

Lautes Knallen macht Haustieren Angst

Türen und Fenster zu

Auch raten die Tierschützer, in der Wohnung alle Fenster und Türen zu schließen, damit der Lärm und die Lichtblitze möglichst gedämpft werden. Eine Hintergrundbeschallung von Fernseher oder Radio kann helfen, Außengeräusche zu überdecken. Beim Jahreswechsel ist es einen Versuch wert, das Tier abzulenken - etwa mit einem Leckerli.

Softe Medikamente

Laut Auskunft des Tierarztes Ralph Rückert aus Ulm können Hunden, die an Silvester Angst haben, zum Beispiel Zylkene, Sedarom oder Adaptil-Tabletten helfen. Diese sind frei im Handel erhältlich. Doch was ist mit Hunden, die vor Angst schier verrückt werden? "Angstzustände von solcher Intensität sollten nicht zuletzt aus tierschutzrelevanten Gründen pharmakologisch gedämpft werden", sagt er.

Medizin sollte keine Standartlösung sein

Die Notlösung

Dabei warnt der Fachmann ausdrücklich vor Acepromazin, das unter den Handelsnamen Vetranquil, Sedalin, Calmivet und Prequillan vertrieben wird. Das sorge zwar dafür, dass die Hunde äußerlich ruhig wirken, innerlich beben sie aber vor Angst. Empfehlenswert seien, in Absprache mit dem Tierarzt, die Medikamente Sileo und Pexion. Helfen diese nicht, können vom Veterinär Benzodiazepine wie Diazepam oder Alprazolam verschrieben werden. Diese wirkten angstlösend, sagt Rückert. Zwar gebe es theoretisch ein Suchtpotenzial, das sei bei einer so kurzen Anwendung aber kein Thema.

Jetzt noch chippen lassen

Nicht gechippte Hunde und Katzen sollten vor Silvester noch registriert werden. Denn sollten sie sich aufgrund von Böller-Lärm losreißen oder nicht nach Hause finden, kann der Besitzer leichter ermittelt werden. Darauf weist der Deutsche Tierschutzbund hin. Ein Chip kostet etwa 20 bis 45 Euro, das Einsetzen etwa zehn bis 25 Euro. Veterinäre implantieren den Transponder schnell unter die Haut. "Das ist eine Sache von einer Minute und ohne jedes Risiko", sagt Tina Hölscher, Tierärztin bei Aktion Tier. Identifikationsnummer, Infos zum Tier und Kontaktdaten des Besitzers sollten dann in einer Datenbank wie Tasso, Findefix oder der Internationalen Zentralen Tierregistrierung (IFTA) online hinterlegt werden, so der Deutsche Tierschutzbund.

Achtung vor der Natur

Rücksicht auf Wildtiere: Vögel leiden unter Lärm

Der Lärm und die Lichtreflexionen an Silvester schaden der Natur und ihren Bewohnern, mahnt der Landesbund für Vogelschutz (LBV). "Bei Wildtieren löst der heftige Lärm den Fluchtreflex aus. Anschließend brauchen sie sehr lange, bis sie wieder zur Ruhe kommen." Diese nächtliche Flucht koste sie wertvolle Energie, die sie aktuell in kalten Winternächten zum Überleben brauchen, so Angelika Nelson vom LBV.

Vögel etwa würden als Reaktion in Höhen von über 1.000 Meter fliehen und lange Zeit nicht landen. Geraten sie in Panik, könnten sie gegen Glasscheiben prallen. Aber auch Wildtiere wie Füchse, Rehe, Biber und Co. werden durch Lärm gestresst.

Der LBV fordert deshalb ein Verbot privater Silvesterknallerei und eine Beschränkung auf zentral organisierte Feuerwerke. Dann könnten Vogelfreunde auch weiter Blaumeise, Rotkehlchen und Co. an ihren Futterstellen beobachten.