5 Geheimtipps in der Münchner Innenstadt: Cafés und Restaurants für die Shopping-Pause

Tun Ihnen beim Einkaufen in der Stadt die Füße weh? Dann nehmen Sie sich doch eine kleine Auszeit vom Stress. Wir verraten Ihnen unsere Geheimtipps mitten in der Stadt.

München - Weihnachtseinkäufe für die Liebsten machen Spaß, sind aber auch furchtbar anstrengend. Im dicken Wintermantel, bepackt mit allerlei Taschen von Geschäft zu Geschäft hetzen – da werden irgendwann die Beine schwer.

Bevor Sie schlechte Laune bekommen, machen Sie doch zwischendurch eine kleine Pause und gönnen sich selbst etwas. Wie wäre es mit einer Tasse Kaffee oder cremiger Schokolade, einem Stück Lasagne oder einer wärmenden Suppe?

Mitten in der Stadt gibt es Orte für eine kleine Auszeit inklusive Seelenwärmer zwischendurch. Wir zeigen Ihnen, wo.

Schaut gut aus im Patolli – und auch das Getränkeangebot passt. © Daniel von Loeper

1. Patolli in der Sendlinger Straße: Einfach der beste Kaffee

Klein und fein geht's im Patolli in der Sendlinger Straße zu. Der Kaffee hier schmeckt so gut, dass man glatt vergisst, sich mit der Kuchentheke zu befassen. Die wird immer wieder neu und saisonal passend mit hausgemachten Sandwiches und Kuchen bestückt. Aktuell findet man dort zum Beispiel Schoko-Whiskey-, Kürbis- oder Salzkaramell-Kuchen.

Vom Café zur Bar: Cocktails statt Cappuccino

Der Kaffee kommt von der ersten Tegernseer Kaffeerösterei. Groß ist das Café zwar nicht, aber es werden recht schnell immer wieder Plätze frei. Gerade mit vielen Einkaufstaschen muss man sich etwas in den hinteren Cafébereich schälen. Aber wenn man einmal sitzt, kann man den Trubel der Stadt hinter sich lassen. Aufgepasst: ab 19 Uhr mutiert das Café zur Bar. Dann gibt es Cocktails statt Cappuccino.

Patolli Kaffeebar, Sendlinger Str. 62, 80331 München

Öffnungszeiten: Mo: 8 bis 19 Uhr, Di-Fr: 8 bis 2 Uhr, Sa: 10 bis 2 Uhr, So: 12 bis 18 Uhr, Jeweils ab 19 Uhr: Barbetrieb

Was für ein Blick! Der Marienplatz-Trubel von oben im Café Monaco. © Daniel von Loeper

2. Café Monaco: "Schau, wie I schau"

Und zwar von oben auf den Marienplatz. Im Warmen ganz entspannt aus nächster Nähe das Gewusel am Christkindlmarkt zu beobachten, geht nirgends schöner als im vierten Stock vom Kaufhaus Ludwig Beck am Rathauseck. Direkt neben der Trachtenabteilung findet man im Café Monaco mit etwas Glück einen Sitzplatz, ansonsten bestellt man sich einen Kaffee an der Bar und wartet, bis ein Platz frei wird.

Alles im Zeichen des Monaco Franze

Der kommt aus spezieller Röstung und schmeckt hervorragend. Die Kaffeebohnen kann man sich auch für daheim mitnehmen. Auch ein Blick vom Fenster rein ins Café lohnt sich, denn im Café Monaco steht alles im Zeichen des Monaco Franze. Sogar ein Monacoccino (4,40 Euro) steht auf der Karte.

Das ist ein Cappuccino mit einem Monaco-Franze-Motiv aus Kakao oben drauf. Für den kleinen Hunger gibt's belegte Brote, Salat im Glas, Brezen, Kuchen und mehr. Passend zur Jahreszeit wird auch ein ganz besonderer Punsch ausgeschenkt. Zubereitet mit dem hauseigenen Monaco Gin, Apfelsaft und hausgemachtem Chai-Sirup (6,90 Euro). Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, kann hier allerlei Monaco-Franze-Krimskrams von der Tasse übers T-Shirt bis zum Bierkrug erwerben.

Café Monaco, Marienplatz 11, 80331 München, 4. Stock

Öffnungszeiten: Mo-Sa: 10 bis 20 Uhr, Heiligabend: 10 bis 14 Uhr, Silvester: 10 bis 16 Uhr

Bei dieser Theke knurrt einem subito der Magen. © Daniel von Loeper

3. Farnetani Centro: Ein Stückerl Italien

Nicht umsonst geben sich die Italiener der Stadt hier die Klinke in die Hand. Bei Feinkost Farnetani in den Fünf Höfen wird jeden Tag gekocht wie bei Mamma. Lasagne Bolognese und Parmigiana mit Auberginen (jeweils 9,90 Euro) wärmen von innen und geben Kraft für weitere Weihnachtseinkäufe.

Allerdings kann es durchaus passieren, dass man hier versackt. Die Mitarbeiter sind so freundlich und die Auswahl so groß, dass es schon mal vorkommt, dass man die kurze Stärkungspause ein wenig ausdehnt und sich durch die Vitrine probiert.

Von den sizilianischen Reisbällen Arancini über Focaccia mit diversen Belägen, täglich wechselnden Pastagerichten, Antipasti-Schalen oder Salaten: Hier gibt's jeden Tag was Neues. Natürlich kann man sich auch für daheim mit Schinken, Käse, Salami, Wein und Feinkost eindecken. Schöner aber ist es, direkt vor Ort zu kosten und sich am besten gleich noch ein Glas Wein dazu zu genehmigen.

Farnetani Centro, Theatinerstraße 14 (Fünf Höfe), 80333 München

Öffnungszeiten: Mo-Sa: 8.30 bis 19 Uhr

Schnell einen Espresso oder lieber eine Latte Macchiato? Kann man im Segafredo beides haben. Oder heiße Schoki! © Daniel von Loeper

4. Segafredo Espresso Bar: Cremige Schokolade

Vorbeigelaufen ist hier jeder Münchner schon einmal. Die Tische vom Segafredo unter den Arkaden bei der Residenz bieten im Sommer Schatten. Aber auch im Winter ist das Café einen Besuch wert. Entweder man setzt sich in die Durchgangspassage zum Eingang - da ist es immerhin ein bisserl wärmer als draußen - oder man nimmt drinnen Platz und bestellt sich ein Stück italienischen Panettone (2 Euro) und einen Cappuccino (3,30 Euro).

Typische italienische heiße Schokolade

Das Highlight ist aber hier die heiße Schokolade (4,90 Euro). Die ist nämlich typisch italienisch cremig und kommt eher einem Pudding gleich. Wer das nicht mag, wählt eben andere Dolci, wie Tiramisu, Zitronenkuchen oder ein gefülltes Hörnchen. Für den kleinen Hunger hält man sich an verschiedene Tramezzini oder Piadine. Auch nach dem Shoppingtrubel interessant: Das Café hat an allen Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr geöffnet.

Segafredo Espresso Bar, Residenzstraße 21, 80333 München

Öffnungszeiten: Mo-Sa: 8 bis 20 Uhr, Sonn- u. Feiertag: 11 bis 19 Uhr

Weiping Xu von Max Beef Noodles zieht die Nudeln richtig lang. © Daniel von Loeper

5. Max Beef Noodles: Chinesische Kraft-Suppe

Zugegeben, entspannt geht es bei Max Beef Noodles am Sendlinger Tor nicht zu. Aber ein Besuch lohnt sich trotzdem. Hier gibt es für 12 Euro eine chinesische Suppe, die nicht nur wunderbar schmeckt, sondern auch nachhaltig wärmt, Kraft für den Rest des Tages spendet und rundum satt macht.

Frisch zubereitete Suppe mit handgemachten Nudeln

Die würzige Brühe wird aus Rinderknochen, Suppenhuhn und 14 Gewürzen täglich sechs Stunden lang in einem extra dafür angefertigten Topf geköchelt. In die Suppe kommen handgemachte chinesische Nudeln – und das "handgemacht" ist nicht nur eine Floskel. Weiping Xu bereitet die Nudeln permanent hinterm Tresen zu.

Es ist eine Schau, wie er nur durch Rollen und in der Luft herum Schwingen innerhalb kürzester Zeit lange dünne Nudeln produziert und direkt in den Topf wirft. Das lässt auch über die beengten Sitzverhältnisse hinwegsehen. Hier kommt man, isst seine Suppe und geht wieder.

Drum sollte man sich auch nicht von den Warteschlangen vor der Tür abhalten lassen. Recht flott werden immer wieder Tische frei, die Leute geschickt platziert und dann wählt man aus sieben verschiedenen Nudelsuppen oder gebratenen Nudeln. Letztere hat die Reporterin noch nicht probiert, da sie die Hongshao- und die Mala-Suppe so sehr liebt, dass sie sie immer wieder bestellt. Dazu gibt's übrigens gratis ein Glas grünen Tee.

Max Beef Noodles, Sendlinger-Tor-Platz 10, 80336 München

Öffnungszeiten: Mo-So: 11.30 bis 15.30 Uhr, 17 bis 22 Uhr