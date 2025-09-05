AZ-Plus

Tatverdächtiger nach Messerangriff auf Lehrerin gefasst

dpa |
Eine Lehrerin wurde an der Schule verletzt.
Eine Lehrerin wurde an der Schule verletzt. © Justin Brosch/dpa
Essen

Nach dem Messerangriff auf eine Lehrerin an einem Berufskolleg in Essen ist der tatverdächtige Schüler gefasst worden. Er sei festgenommen worden, bestätigte die Polizei Essen der Deutschen Presse-Agentur. Er soll die Frau am Morgen angegriffen haben und dann geflüchtet sein.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

