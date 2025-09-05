Tatverdächtiger nach Messerangriff auf Lehrerin gefasst
Nach dem Messerangriff auf eine Lehrerin an einem Berufskolleg in Essen ist der tatverdächtige Schüler gefasst worden. Er sei festgenommen worden, bestätigte die Polizei Essen der Deutschen Presse-Agentur. Er soll die Frau am Morgen angegriffen haben und dann geflüchtet sein.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
