Polizei: Zwei Tote nach Schüssen in Espelkamp

Nach Schüssen mit zwei Todesopfern in Espelkamp in Nordrhein-Westfalen geht die Polizei entgegen erster Erkenntnisse nicht mehr von einer Amok-Lage aus und ermittelt demnach in einem Tötungsdelikt.

17. Juni 2021 - 13:41 Uhr, aktualisiert am 17. Juni 2021 - 14:24 Uhr | AZ/dpa

In Espelkamp sind nach Angaben der Bielefelder Polizei zwei Menschen erschossen worden. © Lino Mirgeler/dpa

Espelkamp - Nach Angaben der Bielefelder Polizei sind im nordrhein-westfälischen Espelkamp zwei Menschen erschossen worden. Der Täter ist auf der Flucht. Schüsse in Espelkamp: Keine Amok-Lage Wie der "Westdeutsche Rundfunk" meldet, wurden eine Frau und ein Mann erschossen. Zudem soll es zwei Tatorte geben: Eine Person soll vor einem Wohnhaus getroffen worden sein, die andere in einer Seitengasse in Sichtweite des Hauses. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Die Polizei hat große Teile der Innenstadt abgesperrt, Spurensicherung und Notfallseelsorger sind im Einsatz, heißt es. Die Polizei geht nach dpa-Informationen nicht mehr von einer Amok-Lage aus, ein zunächst anders lautender Verdacht bestätigte sich demnach nicht. Schüsse in Espelkamp: War es eine Beziehungstat? Nach offiziellen Informationen der Bielefelder Polizei vom Donnerstag handelt es sich um ein Tötungsdelikt. Ob und in welcher Beziehung der mutmaßliche Täter und die beiden Opfer standen, blieb zunächst unklar. Der "Tagesspiegel" berichtet unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass es sich vermutlich um eine Beziehungstat handle. Hinweise auf ein politisches Motiv gebe es bislang nicht.