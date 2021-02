Obacht bei diesem falschen Trachten-Shop

Ein vermeintlicher Trachten-Shop benutzt online Bilder anderer Anbieter und versendet keine Waren.

Wer Dirndl und co. bei besagtem Anbieter bestellt, kann nicht mit einer Lieferung rechnen.

Auf Facebook wirbt aktuell ein vermeintlicher Trachtenshop mit dem Namen "zeitlosliebe.de". In einem Post auf der Facebook-Seite wird behauptet: "Aufgrund der Absage des Oktoberfestes in München im letzten Jahr, hatten wir eine Menge Vorräte auf Lager, so dass wir sie zu einem sehr geringen Preis stellen." Handelt es sich hierbei um einen seriösen Online-Anbieter?

Ein unvollständiges Impressum deutet auf Betrug hin

Verschiedene Auffälligkeiten auf der Website deuten darauf hin, dass es sich um keinen vertrauenswürdigen Online-Shop handelt. Vor allem das mangelhafte Impressum fällt auf. Kundinnen und Kunden wissen also nicht genau, mit wem sie einen Vertrag abschließen und wem sie ihr Geld senden. Im Impressum von "zeitlosliebe.de" ist nur eine Geschäftsführerin, eine Handelsregisternummer und eine Mailadresse angegeben - Telefonnummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und Geschäftsadresse fehlen (Stand: 4. Februar 2021). Unter der angegebenen Handelsregisternummer ist eine Firma für Sonnenschutz und Profilfassaden aus Puchheim registriert. Unter "Kontaktiere uns" sind auf der Website hingegen eine Mailadresse und die Postadresse einer Firma in England angegeben. Das Impressum ist somit nicht rechtskonform. Die Angaben auf der Facebookseite zum vermeintlichen Onlineshop weichen zudem von denen auf der Website ab.

Sprachliche Fehler und gestohlene Fotos

Gegen die Annahme, dass es sich um ein seriöses Unternehmen handelt, sprechen auch die zusammenhangslose Verwendung verschiedener Sprachen sowie sprachliche Fehler. "Die Verwendung von so vielen Geschenken und nachhaltigen Materialien auf dem Planeten wird nicht nur für uns Wurzeln schlagen und heilen", heißt es zum Beispiel in "Über uns". Auch Formulierungen wie "für jeden Tropfen Unterstützung" oder "Kehrt Zurück" anstelle von "Rücksendung" wirken nicht vertrauenswürdig. Per Fotorückwärtssuche zeigt sich außerdem: Auf der Website werden zum Teil Fotos anderer Anbieter verwendet.

Datenklau statt Lieferung

Die österreichische Seite , die betrügerische Seiten im Internet aufdeckt, warnt seit Ende Januar 2021 vor dem Shop. Er ist in der Liste derjenigen Shops aufgeführt, die "trotz Zahlung keine Ware liefern (Fake-Shops), Markenfälschungen verkaufen oder nur auf Daten aus sind".