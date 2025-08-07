AZ-Plus

Leichenfund im Westerwald – Polizei sucht weiter nach Spuren

Ist er es oder ist er es nicht? Diese Frage stellt sich seit einem Leichenfund in Weitefeld, wo ein Dreifachmörder gesucht wird. Alle warten auf Neues zur Identität.
dpa |
Die Polizei sucht in der Nähe des Leichenfundorts nach Spuren, die mit der Tat zu tun haben könnten.
Die Polizei sucht in der Nähe des Leichenfundorts nach Spuren, die mit der Tat zu tun haben könnten. © Thomas Frey/dpa
Weitefeld

Zwei Tage nach dem Fund einer Leiche bei Weitefeld im Westerwald sucht die Polizei weiter nach Beweisen am Fundort. Das sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Identität der toten Person steht weiterhin nicht fest – auch nicht, ob es der gesuchte mutmaßliche Dreifachmörder einer Familie ist.

Vor allem das Bachbett am Fundort solle abgesucht werden, hieß es. Bereits am Mittwoch waren Dutzende Polizistinnen und Polizisten dort zugange. Sie mähten Rasen, trugen mit Schaufeln Boden ab und stocherten mit Stöcken im Feld.

Die Polizei hofft, dass nach einer Obduktion im Laufe des Donnerstages die Identität der Person feststeht. Dann ist auch klar, ob es sich um den Tatverdächtigen handelt. Der 61-Jährige soll vor vier Monaten eine dreiköpfige Familie in Weitefeld getötet haben.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

