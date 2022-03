Jogginghose ist Trend: Kontrolle über das Unkontrollierbare

Leute-Kolumnistin Kimberly Hagen über die neuen Modetrends 2022.

Der meistzitierte Satz von Designer Karl Lagerfeld lautet: "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren." Das mag stimmen - ist aber länger her als der letzte Wiesn- oder Disco-Besuch.

Das Symbolbild des Kontrollverlusts ist trendy geworden

Die neuen Modetrends dieses Jahres diktieren keine neue Optik zum Geldausgeben, sie unterstreichen das Grundbedürfnis der Menschen. Wer daheim arbeitet, hat sich längst von Anzug/Jeans verabschiedet und die Jogginghose liebengelernt. Dass diese - Symbolbild des Kontrollverlusts - nun trendy ist, zeigt, dass das Gefühl heute das wichtigste Must-have ist.

Wohlfühlen in einer ungemütlichen Welt

Wir wollen uns in einer ungemütlichen Welt zumindest in der eigenen Haut wohlfühlen, egal, was Stil-Experten dazu sagen. Die Jogginghose ist Dresscode unserer Zeit geworden: So vieles ist außer Kontrolle geraten, da kleiden wir uns nur passend - und holen uns so vielleicht ein Stück weit Kontrolle über das Unkontrollierbare zurück.