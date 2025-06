Frau nach Angriff erschossen - was wir wissen und was nicht

Dort, wo jedes Jahr das weltberühmte Oktoberfest stattfindet, ereignete sich am Abend Schlimmes: Eine Frau sticht auf Menschen ein, die Polizei schießt sie nieder. Nun stellen sich viele Fragen.

München

Rund zwei Wochen nach der Messerattacke einer Frau auf Passanten in Hamburg gibt es nun einen ähnlichen Angriff in München. Mitten in der bayerischen Landeshauptstadt soll eine 30-Jährige auf Passanten eingestochen haben. Was wir wissen - und was nicht.

Was wir wissen

Verdächtige: Tatverdächtig ist eine Frau. Sie wurde direkt nach der Tat von der Polizei niedergeschossen und starb nach dpa-Informationen an ihren Verletzungen.

Verletzte: Die Frau verletzte den Angaben zufolge einen Mann und eine Frau. Ob einer von ihnen in Lebensgefahr schwebt, war zunächst nicht bekannt. Unklar ist auch, ob die mutmaßliche Täterin in einer Beziehung zu den Opfern stand.

Tatort: Der Vorfall ereignete sich an der Westendstraße und der Schwanthalerhöhe an der Münchner Theresienwiese. Vielen dürfte der Ort bekannt sein: Dort findet jedes Jahr das weltberühmte Oktoberfest statt.

Gefahr: Es bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, teilte die Polizei mit.

Messerverbot: In München gilt an bestimmten Orten ein Messerverbot, unter anderem an großen Bahnhöfen.

Was wir nicht wissen

Motiv und Hintergründe: Aus welchem Grund die Frau auf die Menschen einstach, ist bislang unklar.