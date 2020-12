Durch Energiewende zum Energiesystem der Zukunft

Der Übergang zu erneuerbaren Energien betrifft alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche. Die dadurch verursachten Veränderungen erfordern neue Ansätze, Konzepte und Lösungen.

09. Dezember 2020 - 08:05 Uhr

Die Energiewende trägt dazu bei, die Energiesicherheit zu verbessern, gesundheitsschädliche Auswirkungen zu verringern und die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel zu erhöhen. Energie ist von entscheidender Bedeutung für das soziale und wirtschaftliche Wohlergehen und eine bessere Lebensqualität. Zuverlässige und nachhaltige Energienutzung und -versorgung sind die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung. Um das Energiesystem der Zukunft zu schaffen, müssen die natürlichen Ressourcen rationell genutzt und innovative Produktions- und Verbrauchsmodelle entwickelt und umgesetzt werden. Die Energiestrategie spiegelt eine Reihe nationaler Prioritäten wider, wie Wirtschaftswachstum, Lösung von Umwelt- und Klimaproblemen, erneuerbare Energien, Energiesicherheit und Ressourceneffizienz.

Erneuerbare Energien

Im Gegensatz zu ungleichmäßig verteilten fossilen Brennstoffen stehen in den meisten Regionen der Welt verschiedene erneuerbare Energiequellen zur Verfügung. Die meisten erneuerbaren Energiequellen sind im Wesentlichen Ströme, während fossile Brennstoffe Reserven sind. Energiereserven können gespeichert werden, was nützlich sein kann, aber können nur einmal verwendet werden. Im Gegensatz dazu erschöpfen sich die Ströme erneuerbarer Energien nicht von selbst und ergeben in Kombination verschiedener Energiequellen wie beispielsweise PV-Anlagen, Solaranlagen oder Solarthermie die Unabhängigkeit von den fossilen Ressourcen. Oft scheitert die Umsetzung solcher Energiequellen an mangelnder Aufklärung, obwohl beispielsweise umfangreiche Informationen zum Thema Energiewende bereitgestellt.

Geopolitische Veränderungen

Die globale Energiewende verringert die mit fossilen Brennstoffen verbundenen geopolitischen Spannungen, beseitigt die Abhängigkeit von ungleichmäßig verteilten Kohlenwasserstoff-Ressourcen und fördert eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Staaten. Diese Transformation mildert auch soziale, wirtschaftliche und ökologische Probleme, die häufig zu den Hauptursachen für geopolitische Instabilität und Konflikte gehören. Die globale Energiewende schafft sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Mit kostengünstigen fortschrittlichen Technologien, die von den richtigen Richtlinien und Strategien unterstützt werden, überwiegen die Vorteile einer Energiewende die Herausforderungen. Die Aufgabe der Politik ist es, diese Veränderungen zu antizipieren und das neue Umfeld zu managen.

Durch die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien können Länder, die stark auf Importe fossiler Brennstoffe angewiesen sind, ihre Handelsbilanz erheblich verbessern und Energierisiken und -abhängigkeiten verringern. Erneuerbare Energien tragen dazu bei, den universellen Zugang zu Energie und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum sicherzustellen, Arbeitsplätze zu schaffen, die Ernährungs- und Wassersicherheit sowie die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel zu verbessern. Die Diversifizierung der Stromerzeugung und die geringere Abhängigkeit von einem engen Spektrum von Energieversorgern führen allmählich zu internen und geopolitischen Veränderungen. Energie exportierende Länder verlieren zunehmend ihren natürlichen Wettbewerbsvorteil und sind gezwungen, nicht ressourcenbezogene Wirtschaftssektoren auch im Bereich der grünen Energie auszubauen.

Kosten

Reduzierte Kosten, höhere Investitionen, innovative Geschäftsmodelle und Technologien führen zu dynamischen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Dank langjähriger aktiver Unterstützungspolitik, technologischer Entwicklung, schnellem Wachstum und starken Einsparungen bei den Kosten für Solar- und Windenergie werden erneuerbare Energien im Vergleich zu Kohlenwasserstoff- oder Kernenergie wirtschaftlicher, sicherer und zugänglicher. Die globale Energiewende wird vollständig im Elektrizitätssektor umgesetzt, in anderen Sektoren hat sie kaum begonnen. Die Herausforderung besteht darin, einen universellen Zugang zu zugänglichen, sicheren, nachhaltigen und modernen Energietechnologien zu gewährleisten.

Die Kosten für die Erzeugung von Solar- und Windenergie sinken aufgrund technologischer Innovationen, Marktveränderungen, wirksamer Richtlinien und neuer Geschäftsmodelle. Strom produzierende Unternehmen geben zunehmend die Erzeugung fossiler Brennstoffe auf und setzen auf die groß angelegte Entwicklung erneuerbarer Energien. Energieeinsparung und Energieeffizienz werden zu Schlüsselelementen der Energiesysteme der Zukunft. Das Erreichen von Energieeffizienz und die Steigerung der Produktivität bei Produktion, Übertragung, Verteilung und Verbrauch von Energie sind Prioritäten.

Diversität von Energiequellen

Das Wachstum erneuerbarer Energien wird durch eine Kombination aus gezielter Regierungspolitik und Fortschritten in der Energietechnologie unterstützt.

Biomassenenergie

Geothermische Energie

Wasserkraft

Meeresenergie

Solarenergie (PV)

Konzentrierte Solarthermie (CSP)

Solare Heizung und Kühlung

Windkraft

Die Entwicklung einer kohlenstoffarmen Kreislaufwirtschaft ist eine gewaltige und kritische Herausforderung. Es ist notwendig, die Erfahrungen eines nachhaltigen Ressourcenmanagements auf der Grundlage der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft einzuführen.

Klimaschutzziele

Um die globale Erwärmung auf unter 2 ° C zu begrenzen, müssen die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert sowie der CO2-Ausstoß erfasst und reduziert werden. Angesichts des Umweltzustands und des anhaltenden Klimawandels ist dieser Übergang für die gesamte Menschheit und für jedes einzelne Land von entscheidender Bedeutung. Um die im Pariser Klimaabkommen festgelegten Ziele zu erreichen, muss die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen in der Welt mindestens versechsfacht werden.

Energieeffizienz und erneuerbare Energien sind grundlegende Elemente der Transformation des Energiesystems. Während der Klimawandel auf verschiedene Weise gemindert werden kann, bieten erneuerbare Energien und Energieeffizienz den besten Weg, um signifikante Emissionsminderungen zu erzielen. Durch die Kombination dieser beiden Elemente können die mit der Energieerzeugung verbundenen CO2-Emissionen durch sichere, zuverlässige und zugängliche Technologien um mehr als 90 Prozent gesenkt werden.

Die Umgestaltung des Energiesystems treibt das Wirtschaftswachstum zusätzlich an. Der natürliche Weg, um die globale Erwärmung zu bekämpfen, ist Verzicht auf fossile Brennstoffe in den kommenden Jahrzehnten. Erdgas kann in der Übergangszeit eine Alternative zu Kohle und Öl werden.

Fazit

Energie steht im Mittelpunkt vieler Ziele für nachhaltige Entwicklung. Der Übergang zu Energiesystemen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt gewinnt sowohl für die zukünftige Energieversorgung als auch für die Zukunft der Menschheit zunehmend an Bedeutung. Die Transformationen decken alle Wirtschaftsbereiche ab. Zu den Strategien für eine nachhaltige Energiewende gehören sofortige Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, zur Begrenzung der Luftemissionen durch Reduzierung des Einsatzes fossiler Brennstoffe bei gleichzeitiger Einführung von Technologien zur Kohlenstoffabscheidung sowie zur Entwicklung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Energien.

Erneuerbare Energien bieten ein großes Potenzial zur Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels und können auch umfassendere Vorteile bieten. Sofern sie ordnungsgemäß umgesetzt werden, tragen erneuerbare Energien zur sozioökonomischen Entwicklung, zum Zugang zu Energie, zur Sicherheit der Energieversorgung sowie zur Verringerung der negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.