  • Auch Anbieter sollen haften: Werden die Regeln bei E-Scooter-Unfällen verschärft?

Auch Anbieter sollen haften: Werden die Regeln bei E-Scooter-Unfällen verschärft?

Opfer von E-Scooter-Unfällen sollen künftig leichter Schadenersatz erhalten. Die Justizministerin will Fahrer und Sharing-Anbieter stärker in die Pflicht nehmen.
dpa
E-Scooter sind in München jetzt verboten.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will die Haftungsregeln bei Unfällen mit E-Scootern deutlich verschärfen. Unfallopfer sollen künftig leichter Schadenersatz erhalten, wie sie der "Bild"-Zeitung sagte. Zudem sieht ein Entwurf aus ihrem Ministerium vor, dass Fahrer haften, wenn sie sich nicht entlasten können.

Bislang müssten Geschädigte nachweisen, dass der Fahrer den Unfall verursacht hat – ein Punkt, der laut Hubig in der Praxis oft dazu führt, dass die Betroffenen leer ausgehen.

Auch Sharing-Anbieter sollen stärker in die Pflicht genommen werden. "Wenn mit ihren Scootern Schäden verursacht werden, dann sollen die Anbieter dafür auch Ersatz leisten müssen – ohne Wenn und Aber", sagte Hubig. Sie sehe keinen Grund, weshalb für E-Scooter andere Regeln gelten sollten als für Autos.

Auch die Betreiber von Sharing-Anbietern sollen stärker in die Pflicht genommen werden. (Archivbild)
Auch die Betreiber von Sharing-Anbietern sollen stärker in die Pflicht genommen werden. (Archivbild)

Begründet wird die geplante Reform mit der steigenden Zahl von Zwischenfällen. Demnach stieg die Zahl der Beteiligten an Unfällen mit E-Scootern von weniger als 6.000 im Jahr 2020 auf mehr als 12.000 im vergangenen Jahr. Vor allem falsch abgestellte E-Scooter sorgten häufig für Unfälle, deren Ursache Betroffene bisher kaum beweisen konnten. "Es darf nicht sein, dass Geschädigte auf ihren Kosten sitzen bleiben, weil der Fahrer des E-Scooters schon längst über alle Berge ist", sagte Hubig.

4 Kommentare
Artikel kommentieren
  kartoffelsalat vor 35 Minuten

    Zeit wirds.

    Zusätzlich müssten gewerbliche E-Scooter noch, wie ursprünglich auch vom Schnieder angedacht, in der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung vom Abstellen auf dem Gehweg generell ausgeschlossen werden.

    Antworten
  Der Münchner vor einer Stunde

    Der Halter haftet!

    Antworten
  kartoffelsalat vor einer Stunde
    Antwort auf Kommentar von Der Münchner

    Das wäre wünschenswert, ist so aber höchstens im ruhenden Verkehr der Fall.

    Antworten
