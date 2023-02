Zwischen Mensch und Tier: So wird das neue Programm der VHS

Die Volkshochschule hat ihr neues Programm vorgestellt – für März bis September. Anmelden kann man sich ab Mittwoch.

München - "Schicksalsgenossen – von Menschen und Tieren". So nennt die Münchner VHS ihren neuen Programmschwerpunkt, der am Dienstag vorgestellt wurde. Über 250 Veranstaltungen soll es bis September rund um das Thema geben.

Von Mensch und Tier bis zur Gastro

Für das gesamte Frühjahr-/Sommer-Programm können sich Interessierte ab sofort online anmelden. Rund um die VHS gibt es außerdem ein paar Neuigkeiten. Die AZ gibt einen Überblick.

Mensch und Tier: Ab dem 22. März sollen Tier-Mensch-Beziehungen aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet werden – in Vorträgen, Exkursionen, Klanginstallationen und vielem mehr. Hintergrund des diesjährigen Schwerpunkts ist das weltweite Artensterben. "Das geht uns alle an, wir müssen aktiv werden", erklärt Programm-Koordinator*in Felix Maria Fixemer.

Über 55 Sprachkurse

Sprachkurse: Die VHS bietet insgesamt 55 Sprachkurse an – von Afghanisch bis Vietnamesisch. Erstmals wird zum Beispiel ein Aussprachetraining A1 für Hindi angeboten. Programmdirektorin Susanne May erwähnte außerdem die Ramersdorfer Sprachenwoche in den Faschingsferien.

Neuer Standort : 2023 wird die VHS außerdem einen neuen Standort eröffnen; am Ratzingerplatz in Obersendling. Im Herbst soll es so weit sein. May erinnerte in dem Zusammenhang daran, dass die Münchner VHS die "größte Volkshochschule Deutschlands" sei.

Neues Gastro-Angebot: Am VHS-Standort in der Einsteinstraße 28 gibt es schon seit dem 16. Oktober ein neues Gastro-Angebot. Das Ehepaar Härle serviert neben Panini und Salaten vor allem Pinsa. Das ist eine leichter bekömmliche Pizza-Variante aus Sauerteig.

Auch das ist neu: Markus Härle bietet im Foyer der VHS in der Einsteinstraße 28 Pinsa an – eine bekömmliche Pizzavariante. © Mainz

Das Programm gibt es in gedruckter Form unter anderem an allen Zweigstellen der VHS. Sowie im Internet unter: