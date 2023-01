Ausfälle möglich: Vodafone baut Handynetz in der Münchner U-Bahn um

Der Datenverbrauch in der Münchner U-Bahn steigt jährlich um ein knappes Drittel. Vodafone bereitet nun den Umbau auf 5G-Technologie vor.

Vodafone baut das Handynetz in der Münchner U-Bahn aus. (Symbolbild)

München - Von Mittwoch, 1. Februar, bis Donnerstag, 14. Februar, arbeitet der Mobilfunkanbieter Vodafone am mobilen Datennetz in der Münchner U-Bahn. Während zwei Wochen wird jeweils zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr in der Früh gearbeitet – das könne "stellenweise und zeitweilig" zu einem eingeschränkten mobilen Handynetz führen, teilt Vodafone mit.

Handynetz in der U-Bahn: Vodafone bereitet 5G vor

Nach eigenen Angaben bereitet Vodafone das U-Bahn-Netz auf den neuen Mobilfunkstandard 5G vor: Es werden Geräte verbaut, die sowohl die alte (LTE) als auch die neue (5G) Technologie bedienen können. Wenn das LTE-Netz überlastet ist, sollen 5G-fähige Handys automatisch das modernere verwenden.

Wie Vodafone außerdem mitteilt, wächst der Datenverbrauch der Münchner U-Bahn-Fahrer offenbar rasant: Pro Jahr sind es laut dem Mobilfunkanbieter 30 Prozent mehr Datenvolumen, das verbraucht wird. Der Beruf, soziale Medien oder auch das Streamen von Videos in HD-Qualität (zum Beispiel Fußballspiele) sieht Vodafone als Hauptgründe für den gesteigerten Verbrauch.