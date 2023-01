Kunst im Kiosk? Das sind die Pläne der SWM

Fast 20 Prozent der Verkaufsflächen in U-Bahnen steht leer. Nun geben die Stadtwerke bekannt, dass sie mit Künstlern im Kontakt stehen, um leere Kioske als Ausstellungsfläche zu nutzen.

Wie hier an der Messestadt Ost stehen derzeit viele U-Bahn-Kioske leer.

München - Derzeit stehen in den Münchner U-Bahnhöfen fast 20 Prozent aller Verkaufsflächen leer. In einem Antrag an die Stadt haben zahlreiche Stadtratsmitglieder im Oktober 2021 die Wiederbelebung der leeren Kioske gefordert.

Leere Kioske sollen für Kunst zwischengenutzt werden

Nun haben die Stadtwerke München, in deren operativen Geschäftsbereich die Verkaufsflächen fallen, darüber informiert, dass man die leeren Kioske künftig zur Zwischennutzung als Ausstellungsfläche zur Verfügung stellen möchte und bereits mit mehreren Künstlern in Kontakt stehe. Die künstlerisch-kulturelle Nutzung der leerstehenden Einheiten soll dabei seitens SWM als Zwischennutzung unentgeltlich erfolgen, lediglich anfallenden Nebenkosten müssten erstattet werden. Das Projekt wird realisiert in Kooperation zwischen BBK und PLATFORM München.

Die SWM weisen darauf hin, dass für einige der leerstehenden Einheiten aktuell ein künstlerisches Gestaltungskonzept entwickelt wird. Hierzu fanden Anfang Dezember Begehungen der infrage kommenden Kioskeinheiten statt. Sie geben allerdings auch zu bedenken, dass, um leerstehende Kioske als kreativwirtschaftliche Etablissements bzw. Ausstellungsräume für Kunstwerke nutzen zu können, dieselben Sicherheits-/Brandschutzvorgaben wie bei einer "normalen" Vermietung an einen Kioskbetreiber einzuhalten sind. Die Stadtwerke wollen daher alle eingehenden Konzepte mit den zuständigen Behörden auf eine mögliche Umsetzbarkeit prüfen.

Trotz der zwischenzeitlichen Nutzung für künstlerische Zwecke, ist das langfristige Ziel der SWM weiterhin, die Verkaufsflächen wiederzuvermarkten, um dadurch wichtige Einnahmen für die Aufrechterhaltung des ÖPNV zu generieren.