Zweiter Streiktag in Folge: München hofft aufs Wochenende

Seit Dienstagabend läuft der Streik der Lokführer - mit massiven Auswirkungen auch für München. Ab Freitag soll langsam wieder Normalität einkehren.

In den nächsten Tagen werden wohl deutlich weniger Züge nach und von München fahren: Die Lokführer streiken.

München/Frankfurt - Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder zum Streik bei der Deutschen Bahn aufgerufen.

Schon seit Dienstagabend bestreikt die GDL den Güterverkehr. Die Gewerkschaft kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder. Nicht bestreikt werden Konkurrenten der Deutschen Bahn.

Auch am zweiten Tag in Folge ist es in München zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen im Fernverkehr respektive bei der S-Bahn gekommen. Ab Freitagmorgen wird sich die Lage voraussichtlich entspannen.

Im Regionalverkehr in Bayern waren auf vielen Strecken Privatbahnen unterwegs. In Folge des Streiks sind aber auch bei ihnen Einschränkungen möglich. Am Dienstag hatte die Gewerkschaft angekündigt, den Fern- und Regionalverkehr ab Mittwoch, 2.00 Uhr, für 48 Stunden bundesweit zu bestreiken.

Zuvor hatten bei einer Urabstimmung 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen Arbeitskampf votiert. Damit sei die notwendige Zustimmung von 75 Prozent weit übertroffen worden, erläuterte Weselsky . Nach seinen Angaben beteiligten sich 70 Prozent der Mitglieder bei der Deutschen Bahn an der Urabstimmung.

Bahnstreik: So ist München betroffen

Der bundesweite Streik der GDL bei der Deutschen Bahn sorgte in Bayern bereits für zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen.

Es gelte weiter ein Ersatzfahrplan, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstagmorgen. Im Fernverkehr fuhren am Mittwoch bundesweit rund 25 Prozent der Züge, im Regionalverkehr etwa 40 Prozent. Dieses Niveau sei auch für den Donnerstag geplant. Im Regionalverkehr gibt es demnach erhebliche lokale Unterschiede.

Für München bedeutet das: Es kommt zu massiven Beeinträchtigungen des Reiseverkehrs am Hauptbahnhof und auch auf vielen S-Bahnlinien - und das ausgerechnet zur Ferienzeit.

Bahnstreik: S-Bahn in München im Stundentakt

Die S-Bahnen sollen mindestens im Stundentakt fahren. Auf einigen Linien innerhalb der Landeshauptstadt ist ein Abstand von 20 bis 40 Minuten geplant. Für die Linie 8 zum Flughafen sieht der Ersatzfahrplan einen 20-Minuten-Takt vor.

Verkehrsmittel der MVG (U-Bahn, Tram und Bus in München) sowie die MVV-Regionalbusse sind von diesem Streik nicht betroffen und verkehren planmäßig.

Strecke München - Verona nicht vom Streik betroffen

Einige internationale Strecken ab und über München verkehren laut Bahn allerdings planmäßig. So etwa die RJ-Züge München - Salzburg - Wien - Budapest und die ECE-Züge München - Bregenz - Zürich sowie die EC-Züge München - Innsbruck - Verona.

Generell rät die Bahn allerdings, in den zwei Streiktagen alle nicht notwendigen Fernverkehrsreisen zu verschieben. Tickets können entweder kostenlos storniert werden oder bis zum 20.8. eingelöst werden.