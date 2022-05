Zurück im Münchner Rathaus: Der Stadtrat ist wieder daheim

Raus aus dem Krisenmodus: Auch für den Stadtrat. Für viele war am Mittwoch die erste Vollversammlung im Münchner Rathaus.

So eng sind mehr als die Hälfte der Stadträte noch nie in dem großen Sitzungsaal bei einer Vollversammlung zusammen gesessen.

München - Nun ist Corona auch für den Münchner Stadtrat vorbei: Zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode tagten die Stadträte am Mittwoch in voller Besetzung im Münchner Rathaus.

Eine Premiere für viele Stadträte

Für über die Hälfte der Stadträte war es die erste Vollversammlung im großen Sitzungssaal überhaupt. Denn 45 von 81 Kommunalpolitikern wurden im Frühling 2020 neu in den Stadtrat gewählt. Doch schon die Vereidigung der Bürgermeister fand im Deutschen Theater und nicht im Rathaus statt.

Nach zwei Jahren im Stadtrat spricht Grünen-Stadträtin Clara Nitsche zum ersten Mal bei einer Vollversammlung im Rathaus. © Bernd Wackerbauer

Eigene Tische im Löwenbräukeller

Auch danach wich der Stadtrat auf größere Säle aus - zum Beispiel den Showpalast in Fröttmaning oder den Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz. Dort hatte jeder Stadtrat einen eigenen Tisch. Bei manchem stapelten sich Sitzungsunterlagen und Kaffeetassen zu kleinen Türmen.

Mona Fuchs: "Mal kurz etwas zwischen Tür und Angel besprechen"

In dem Sitzungssaal, der mit dem goldenen Kronleuchter, der Holzvertäfelung und dem riesigen Gemälde an der Wand ein wenig an das Zauberschloss aus Harry Potter erinnert, ging es enger zu. Masken trug dennoch kaum jemand.

"Es gibt jetzt viel mehr Möglichkeiten, mal kurz etwas zwischen Tür und Angel zu besprechen", sagt Mona Fuchs. "Das ist für die Stimmung unter den Fraktionen gut." Die 34-Jährige soll am Donnerstag zur neuen Fraktionschefin der Grünen gewählt werden. Am Mittwoch war es für sie die erste Vollversammlung im Rathaus. Denn sie sitzt erst seit zwei Jahren im Stadtrat.

Was sich verändert hat - und was nicht

So wie der Chef der Münchner SPD Christian Köning. Doch außer, dass es in dem Sitzungssaal enger zugehe, habe sich nicht viel verändert, meint er. "Zumindest während der Sitzungen."

Ansonsten ist in der Politik heute vieles anders als in den Zeiten, in denen Menschenansammlungen verboten waren. Inzwischen sei er wieder an drei bis vier Abenden auf Terminen. Und zwar live, nicht vor dem Bildschirm.