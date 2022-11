Zum NFL-Spektakel: München wird zur Football-Stadt

Auch wer kein Ticket ergattert hat, kann sich auf das Sport-Spektakel freuen. Was in der Stadt geboten ist.

Eben noch in Florida, bald schon in München: Die NFL-Spieler der Tampa Bay Buccaneers (weiß-rot).

München - Am Sonntag ist es endlich soweit: Die beiden NFL-Teams Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Legende Tom Brady und die Seattle Seahawks treten in der Allianz Arena gegeneinander an. Es ist das erste American-Football-Spiel der US-Profis in Deutschland.

Entsprechend groß war der Andrang beim Ticket-Vorverkauf: Im Nu waren die Karten ausverkauft, die virtuellen Warteschlangen waren riesig. Mittlerweile werden Tickets für das Spiel am Sonntag zu horrenden Preisen auf den einschlägigen Plattformen angeboten. Hier ist Vorsicht geboten: Nur Karten, die weiterverkauft werden, sind sicher gültig.

Public Viewing in Wirtshäusern und Team Pubs

Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte oder kann, hat aber auch so Gelegenheit, an dem Spektakel teilzuhaben: Im Audi Dome organisiert "ran Football" ein kommentiertes Live-Public-Viewing für 6.000 Leute und in vielen Gaststätten (z.B. im Hard Rock Cafe oder im Substanz) wird das Spiel live gezeigt.

Es gibt sogar Brauhäuser, die sich komplett einzelnen NFL-Teams widmen, sie werden zu sogenannten "Team-Pubs":

Das Augustiner Stammhaus wird von Donnerstag bis Sonntag (11.00 bis 00.00 Uhr) zur Heimat der Seattle Seahawks: Es gibt dort exklusive Fanartikel und Meet&Greets mit ehemaligen Spielern.

Weitere Team Pubs: Hofbräuhaus (Tampa Bay Buccaneers), Augustiner Klosterwirt (Kansas City Chiefs), Hochreiter am Markt (Carolina Panthers), Herrschaftszeiten (New England Patriots).

Fan-Festival und Freundschaftsspiele

Auf dem Odeonsplatz baut das Fan-Festival von Donnerstag, 10. bis Samstag, 12. November (täglich von 10 bis 17 Uhr) seine Zelte auf: Es gibt Foto-Gelegenheiten mit 32 Riesenhelmen der NFL-Mannschaften und vieles mehr.

Vor der Allianz-Arena gibt es am Spieltag (Sonntag, 13. November, 10 bis 14.30 Uhr) ein Fan-Fest mit Mitmach-Aktionen und kulinarischen Schmankerln.

Sportliches Rahmenprogramm: Flag Football und Scouts

Es wird aber auch sportlich etwas geboten: Im Dantestadion spielen am Samstag um 13 Uhr die bayerische U19-Jugendauswahl (Bavarian Warriors) gegen die NFL Academy aus London.

Am Sportpark Freiham scoutet die NFL am Samstag von 8 bis 13 Uhr American-Football-Nachwuchstalente in der "Nike NFL Run Off Show" und auf dem Kunstrasenfeld findet von 9 bis 14 Uhr ein Flag-Football-Camp statt.

Nicht öffentlich sind hingegen die vorbereitenden Trainings der NFL-Teams am Donnerstag und Freitag auf dem Vereinsgelände und auf dem Campus des FC Bayern München.

Das NFL-Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks in der Allianz Arena ist am Sonntag, 13. November live zu sehen bei ProSieben, im sowie auf dem Sport-Streamingdienst DAZN.