Zu wenige Flaschen: Bayerische Brauer warnen vor Bier-Engpass!

Alarmstimmung in Bayern: Weil die Brauereien derzeit zu wenige Flaschen haben, warnt der Brauerbund vor einem Bier-Engpass!

München - Den bayerischen Brauereien droht das Leergut auszugehen. Der Bayerische Brauerbund warnte daher am Freitag vor einem möglichen Bier-Engpass. "Die Keller sind voll mit frischem Bier und die Mannschaften in den Flaschenfüllereien arbeiten im Sommer-Schichtbetrieb. Was fehlt, sind die Flaschen, mit denen das Bier zum Kunden kommt."

Eigentlich gebe es genug Flaschen, versichert der Verband. In der Pandemie seien sogar mehr Flaschen in Umlauf gekommen. Doch mit der Wiedereröffnung der Gastronomie, dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft und der Möglichkeit privat zu feiern, habe es eine Absatzwelle im Getränkehandel gegeben. "Nun muss die Welle zurückschwappen und die leeren Gebinde in die Brauereien spülen", betont Brauerpräsident Georg Schneider. Nur so bleibe der Mehrwegkreislauf im Schwung.

Tausch: Leere Flaschen für frisches Bier

Der Verband ruft zur Rückgabe der Flaschen auf: "Befreien Sie Balkone, Garagen, Keller, Kofferräume und Wintergärten von leeren Getränkekisten – die bayerischen Brauereien danken es Ihnen mit frischem Bier."