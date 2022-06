Zu viele Krankheitsfälle: Referentenwahl am Mittwoch abgesagt

Weil zu viele Stadträte erkrankt sind, wird die Wahl der neuen Leitungen des Baureferats und des IT-Referats um einen Monat verschoben.

München - Eigentlich hätten am Mittwoch in der Stadtrats-Vollversammlung die neuen Chefs des Baureferats und des IT-Referats gewählt werden sollen. Wegen "mehrerer Krankheitsfälle" wurde jetzt aber entschieden, die Wahl auf die nächste Vollversammlung vom 27. Juli zu verschieben. Das teilt die Stadt in der Rathaus Umschau am Dienstag mit.

Zu viele Stadträte krank: Referentenwahl verschoben

Dazu Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD): "Auf Bitten der Mehrheitsfraktionen werden die für morgen geplanten Referent*innenwahlen in den Juli vertagt. Grund dafür sind mehrere Krankheitsfälle, die die Mehrheitsverhältnisse morgen absehbar verändern. Da es sich bei den Wahlen der Referent*innen um wesentliche Personalentscheidungen der Stadtregierung für die nächsten sechs Jahre handelt, die auch in der Vollversammlung im Juli noch erfolgen können, haben wir die Wahlen entsprechend verschoben."

Wie viele Stadträte erkrankt sind und welchen Parteien sie angehören, ist aktuell nicht bekannt.