Zollfahnder decken Handel mit Dopingmitteln auf: Zwei Männer in U-Haft

Ein 33-jähriger Geschäftsmann soll mindestens eineinhalb Jahre lang regelmäßig Sendungen mit Dopingmitteln aus Polen bekommen haben, die er dann in Deutschland an feste Abnehmer verkauft haben soll. Er und ein 29 Jahre alter Kurier sitzen nun in U-Haft.

02. Februar 2023 - 10:42 Uhr | AZ

Der Zoll hat Doping- und Arzneimittel im Wert von rund 15.000 Euro sichergestellt. © Hauptzollamt München