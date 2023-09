"Zamreißen!": Zahlreiche bayerische Künstler bei Demonstration gegen Rechts in München

Die Spider Murphy Gang, Willy Astor und Michael Mittermeier sind nur drei von zahlreichen bayerischen Künstlern, die bei der Kundgebung "Zammreißen! Bayern gegen Rechts" am Odeonsplatz auf der Bühne stehen werden.

München - Die AfD erreicht vor einiger Zeit noch unvorstellbare Umfragewerte, in den sozialen Medien ist rechte Hetze mittlerweile nicht mehr die Ausnahme, sondern traurige Alltäglichkeit und auch die gesellschaftlichen und politischen Debatten bedienen sich immer häufiger aus dem Wortschatz derer, die eher in der fremdenfeindlichen Ecke anzutreffen sind.

Alles in allem ein besorgniserregender Zustand von Hass und Hetze. Gegen diesen Rechtsruck wollen bayerische Künstler wenige Tage vor der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober 2023, nun ein Zeichen setzen.

Unter dem Motto "Zammreißen! Bayern gegen Rechts" findet am Mittwoch, 4. Oktober 2023 ab 18 Uhr eine große Kundgebung am Odeonsplatz statt. Zunächst war die Veranstaltung auf dem Max-Joseph-Platz geplant, aufgrund der hohen Zahl an erwarteten Teilnehmern wurde Demonstration nun auf den Odeonsplatz verlegt.

"Zammreißen!": Zahlreiche Künstler demonstrieren gegen den Rechtsruck

Bei der "Zammreißen!"-Kundgebung werden u.a. folgende Künstler und Redner auf der Bühne einen kurzen Auftritt absolvieren:

Spider Murphy Gang

LaBrassBanda

Wellbrüder aus’m Biermoos

Dreiviertelblut

Prof. Ursula Münch

Luise Kinseher

Maxi Schafroth

Claus von Wagner

Max Uthoff

Kokonelle

Gündalein

Michael Mittermeier

Friedrich Ani

Lena Gorelik

Willy Astor

Susi Raith

Claudia Hinterecker

Izzy Bonga

Auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat auf Facebook seine Teilnahme zugesichert.

Organisiert wird die Kundgebung "Zammreißen! – Bayern gegen Rechts" vom "Bellevue di Monaco", der "Lichterkette", "München ist bunt" und dem Bündnis "Offen bleiben!", einem Zusammenschluss von über 200 Organisationen.

Wer die finanziellen Aufwände der Kundgebung finanziell unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun: