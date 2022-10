Wolfgang Prinz mit Porträts über Münchner: Malerischer Ort für Originale

Wolfgang Prinz porträtiert Münchner, die besonders sind. Das kann man anschauen.

Künstler Wolfgang Prinz mit zwei seiner Werke, die in der Ausstellung zu sehen sind: ein frühes Selbstporträt (l.) und ein Gemälde des legendären AZ-Spaziergängers Sigi Sommer.

München - Die Schönheitsgalerie von Bayern-König Ludwig I. in Schloss Nymphenburg ist legendär. Doch jetzt bekommt München noch eine weitere vom Prinz - vom Maler Wolfgang Prinz.

"Vorzeigefrau schlechthin": Erstes Gemälde zeigt Michaela May

Der Münchner Künstler, stets unterwegs mit blumengeschmücktem Hut, hat seine "Schönheitsgalerie des Erfolgs" fraglos als Langzeitprojekt angelegt. Ende September präsentierte er sein erstes Gemälde der Öffentlichkeit. Zu sehen: die Schauspielerin Michaela May. Für Prinz "die Vorzeigefrau schlechthin".

Diese hatte ihm erstmals 2002, also vor sage und schreibe 20 Jahren, für ihr Gemälde Modell gesessen. Von dem jetzt (eigentlich) fertigen Bild zeigte sich May begeistert. Auch Prinz war mit dem Ergebnis zufrieden und wollte es nicht weiter über die Jahre hinweg "immer wieder überarbeiten", wie er betonte.

Porträt von Michaela May mit Blumengebinde ergänzt

Wenige Wochen später sieht das erste Werk seiner Schönheiten-Sammlung indes nun doch wieder anders aus, wie die AZ entdeckt hat: Prinz hat das May-Gemälde um ein großes Blumengebinde ergänzt. Warum? Das bleibt sein Geheimnis.

Das großformatige Michaela-May-Porträt ist eines von rund 40 ganz unterschiedlichen Werken, die bis 31. Oktober im Studentensaal des Wirtshauses Zum Franziskaner (Residenzstr. 9) besichtigt werden können.

Ausstellung: Bavaria mit Rudolph Moshammer für 5.000 Euro

Einige Bilder der Ausstellung kann man auch erstehen, beispielsweise für 5.000 Euro ein kleineres Original, das die Bavaria mit Rudolph Moshammers Kopf zeigt. Ein limitiertes und signiertes Repro des Sigi-Sommer-Porträts gibt's für 500 Euro. Das Original des legendären "AZ-Spaziergängers" und Kolumnisten ist unbezahlbar: Prinz hat über 1000 Stunden daran gearbeitet.

Wie geht es nun mit seiner "Schönheitsgalerie des Erfolgs" weiter? Dass er sich dieser schon lange widmet, ist bekannt. Ebenso, dass Wolfgang Prinz hierfür prominente Frauen aussucht, "die sich durch Charme, Persönlichkeit und Attraktivität, vor allem auch innere Schönheit auszeichnen".

Christine Neubauer, Susi Erdmann und Karin Thaler: Weitere Porträts folgen

Er arbeite parallel an mehreren Bildern, beispielsweise an einem von Schauspielerin Christine Neubauer, so Prinz zur AZ: "Die Porträts von Sportlerin Susi Erdmann und Schauspielerin Karin Thaler sind fast fertig." Zig weitere sollen folgen.