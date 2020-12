Wohnungsnot: Stadt München bittet Unternehmen und Kirchen um Hilfe

Das Sozialreferat befürchtet, dass die Stadt wegen der Corona-Krise bald noch mehr wohnungslose Münchner unterstützen muss. Deshalb wendet sich das Referat jetzt an große Immobilienbesitzer.

München - Wegen der akuten Wohnungsnot in München kontaktiert das Sozialreferat der Stadt nun direkt Unternehmen und große Immobilienbesitzer. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, wandte sich Sozialreferentin Dorothee Schiwy in einem Schreiben unter anderem an die Kirchen, Immobilienunternehmen und den Hotel- und Gaststättenverband, die Teile ihres Immobilienbesitzes - wenn möglich - für Wohnungslose zur Verfügung stellen sollen.

"Die Akquise neuer Unterkünfte zur Unterbringung wohnungsloser Haushalte wird von Jahr zu Jahr schwieriger", erklärt Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) in einer Mitteilung. Gleichzeitig müsse davon ausgegangen werden, dass aufgrund wirtschaftlicher Folgen der Corona-Pandemie immer mehr Münchner auf eine Unterbringung durch die Stadt angewiesen sein werden.

Münchner Sozialreferat sucht Wohnungen

Um Menschen ohne Wohnung in München weiterhin ein Dach über dem Kopf bieten zu können, sucht das Sozialreferat intensiv nach neuen Unterbringungsmöglichkeiten. Für die Stadt seien grundsätzlich zwei Möglichkeiten denkbar: Zum einen sei die Stadt auf der Suche nach Objekten, "deren Eigentümer oder Mieter die Einrichtungsführung der Unterkunft selbst übernimmt". Das bedeutet keinen pauschalen Mietpreis, sondern ein Entgelt pro Bettplatz.

Zum anderen sei man auch an Immobilien interessiert, die die Stadt dann direkt mieten würde. Dafür kämen laut Sozialreferat Objekte im Stadtgebiet in Frage, die für 50 bis 200 Personen ausreichend wären.