Wo München feiert: Die große Faschings-Übersicht

Ob edle Bälle, wilde Party oder ein bisserl Straßenfasching. Im Münchner Fasching ist für jeden etwas dabei. Die AZ hat Ihnen eine Auswahl zusammengestellt.

Strahlende Sonne und strahlende Gesichter beim Fasching auf dem Marienplatz im vorigen Jahr. Hoffentlich wird’s wieder so schön!

Von wegen München kann keinen Fasching. Wer mag, kann in den nächsten Wochen fast ununterbrochen durchfeiern, so dicht drängen sich die Termine, vor allem in der heißen Faschingsphase im Februar.

Die AZ hat Ihnen hier eine Übersicht zusammengestellt.

15. Februar, Faschingssonntag:

München narrisch: Ab heute bis zum Faschingsdienstag läuft in der Kaufinger- und Neuhauser Straße der Straßenfasching. Am Stachus und Marienplatz sind große Bühnen aufgebaut. Die Garde und verschiedene Stimmungsbands treten auf und auch das Münchner Faschingsprinzenpaar ab 12 Uhr.

Buntes Faschingstreiben auf dem Rotkreuzplatz (bis 17.2.), 11- 17 Uhr, mit musikalischer Unterhaltung, Live-Auftritten diverser Faschingsgesellschaften und Kindererlebniswelt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

"Gaudiwurm" traditioneller Faschingsumzug der Faschingsgesellschaft Feringa vom Maibaum Johanneskirchen zum Bürgerpark Oberföhring. Anschließend buntes Faschingstreiben im Bürgerpark Oberföhring. Start: 13 Uhr, Maibaum Johanneskirchen, Huuezziplatz

Kinderball der Damischen Ritter. Löwenbräukeller, 12 Uhr, damischeritter.de

Jamboree Ball. Deutsches Theater, 19 Uhr.

Bayerischer Schlamperl und Stenzn Ball. Augustiner Stammhaus, Iberl Bühne, 19 Uhr, .

Faschingssonntag Stammhaus Party. Augustiner Stammhaus, 12 Uhr, .

Eindruck vom Wirtshausfasching 2025 im Weissen Bräuhaus. Auch in diesem Jahr wird bei vielen Innenstadtwirten gefeiert. © Ben Sagmeister

16. Februar, Rosenmontag:

Traditionell laden viele Wirte zum Weißwurstessen. Mit dabei sind z. B. der Andechser am Dom, die Augustiner Wirtschaften am Dom, am Platzl, Klosterwirt und Stammhaus, der Donisl, das Hofbräuhaus, das Spatenhaus, das Weisse Bräuhaus und der Franziskaner. Im Augustiner am Platzl zum Beispiel von 10 bis 12 Uhr, für nur 1 Euro pro Stück.

Rosenmontag mit Charivari 95,5, Donisl, 16 Uhr

089Kult – die Faschingsparty am Rosenmontag. Deutsches Theater, 20 Uhr.

Wilderer-Ball. Königlicher Hirschgarten. 19 Uhr.

Kölner Abend Rosenmontag. Neuraum, 19 Uhr, , Rosenmontagsball in der Seidlvilla, 20 Uhr, .

Ureigener Münchner Klassiker: Der Tanz der Marktweiber am Viktualienmarkt. © Ben Sagmeister

17. Februar, Faschingsdienstag:

Faschingshöhepunkt ist das bunte Treiben auf dem Viktualienmarkt mit dem traditionellen Tanz der Marktweiber. Ab 10 Uhr. Danach geht’s zum Beispiel beim Wirtshausfasching der Innenstadtwirte weiter. Mit dabei ist das Weisse Bräuhaus, Augustiner am Platzl, Hofbräuhaus, Zum Franziskaner, Donisl, Andechser am Dom, Augustiner Klosterwirt, Augustiner Stammhaus, Hackerhaus, Schlagerbar Roy und Der Pschorr mit seinem Partykeller Alice.

Faschingsstraßenfest: Eiche-Fasching. Reichenbachstr. 10-19 von 14 bis 22 Uhr, danach im Restaurant Deutsche Eiche.

Faschingsdienstag mit Charivari 95,5, Donisl, 14 Uhr

Kölner Abend Karnevalsdienstag. Sweet Club. 17 Uhr,

Buntes Faschingstreiben im Hofbräuhaus, 11

Faschingskehraus im Augustiner-keller.

Das Narrenzelt im Löwenbräukeller. 16 Uhr,

Kinderfasching auf Neuperland. 11-15 Uhr, Hanns-Seidel-Platz 1

18. Februar, Aschermittwoch: