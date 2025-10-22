Wo kranke Vögel gerettet werden: Jetzt für das Bürgerforum Otterfing e.V. spenden
Ein völlig erschöpfter Uhu saß regungslos auf einer kleinen Schlamminsel in einem Naturschutzgebiet bei Weilheim. Spaziergänger entdeckten ihn nach Tagen, die Wasserwacht rettete ihn – und in der Auffangstation für Greifvögel und Eulen in Otterfing fand er schließlich Hilfe. Leiter Alfred Aigner befreite das Gefieder mit Spezialshampoo vom Schlamm, der Uhu erholte sich und konnte wieder ausgewildert werden.
Rund 200 verletzte oder kranke Vögel werden jedes Jahr in die Station gebracht – von Feuerwehren, die Tiere aus Stacheldraht oder von Dächern befreien, und von Bürgern, die geschwächte Tiere finden. Die Patienten kommen aus dem gesamten Oberland, aus München und sogar aus weiter entfernten Regionen. Falken, Bussarde, Eulen, Uhus, Rotmilane oder Habichte – sie alle finden hier Zuflucht.
Aigner, Berufsschullehrer und leidenschaftlicher Falkner, fährt mehrmals täglich von Sauerlach nach Otterfing, um die Tiere zu füttern, zu pflegen und gesund zu pflegen. Unterstützt wird er dabei von einem kleinen ehrenamtlichen Team und Tierärzten. Etwa 65 Prozent der Vögel können nach ihrer Genesung wieder ausgewildert werden.
Auch das Interesse an der Arbeit ist groß: Schulklassen, Tierärzte und Falkner besuchen die Station, Aigner hält regelmäßig Vorträge. Damit Besucher künftig sicher und komfortabel Platz finden, soll eine halbrunde Holztribüne mit drei Sitzreihen entstehen.
"Wir wollen die Auffangstation professionalisieren und das Bildungsangebot weiter etablieren", sagt Cornelia Seitz, Vorsitzende des Bürgerforums. Dafür werden Spenden benötigt – und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können bei "Gutes vereint" dazu beitragen!
Sie können bis zum 30. November spenden und tolle Preise gewinnen, die wir am 17. November in der AZ vorstellen.
