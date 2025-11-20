Anderen helfen und selbst gewinnen
Bei "Gutes vereint", der Spendenaktion der Abendzeitung und der Münchner Bank eG, stehen diejenigen im Mittelpunkt, die anderen helfen. Aus 117 Einreichungen wählte eine Jury gemeinsam mit den Leserinnen und Lesern vier Projekte aus, die dringend Unterstützung benötigen.
Projekte, die Gemeinschaft stärken und Chancen schaffen
Münchner KinderHelden: Ehrenamtliche Mentoren begleiten Grundschulkinder mit erschwerten Startbedingungen. Sie fördern schulische Leistungen und stärken das Selbstbewusstsein.
Mütter für Mütter gUg: Zehn Mütter von kranken oder behinderten Kindern können sich bei einem gemeinsamen Wochenende erholen und neue Kraft tanken.
FC Diabetes: Kinder und Jugendliche mit Diabetes spielen gemeinsam Fußball und erleben, dass Sport trotz Erkrankung möglich ist. Gleichzeitig baut der Verein Berührungsängste in Vereinen ab.
Bürgerforum Otterfing: Auffangstation für Greifvögel und Eulen Otterfing: Verletzte oder kranke Vögel werden gepflegt und wieder ausgewildert; Besucher lernen bei Vorträgen mehr über die Arbeit mit den Tieren.
Helfen und gewinnen
Wer bis zum 30. November für eines der vier Projekte spendet, nimmt automatisch an einer Verlosung von Gutscheinen teil:
Sit & Sleep: 300 Euro Gutschein für Sofas, Sessel und Wandbetten.
BrewsLi – Der Biermacher: 200 Euro Gutschein für Bier, Snacks und Braukurse.
Mixto Cucina: 100 Euro Gutschein für italienische Küchen.
Mit einer Spende unterstützen Sie nicht nur diese wichtigen Projekte, sondern können auch selbst gewinnen.
Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.
