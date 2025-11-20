AZ-Plus
Anderen helfen und selbst gewinnen

Wer bei "Gutes vereint" spendet, kann einen von drei tollen Preisen erhalten: Wir verlosen Gutscheine für ein Einrichtungshaus, einen Brew Pub und ein italienisches Restaurant.
Dominik Petzold |
Jetzt spenden und schöne Momente und die Freude am Schenken mit gutem Gewissen erleben.
Bei "Gutes vereint", der Spendenaktion der Abendzeitung und der Münchner Bank eG, stehen diejenigen im Mittelpunkt, die anderen helfen. Aus 117 Einreichungen wählte eine Jury gemeinsam mit den Leserinnen und Lesern vier Projekte aus, die dringend Unterstützung benötigen.

Hier können Sie spenden

Projekte, die Gemeinschaft stärken und Chancen schaffen

Münchner KinderHelden: Ehrenamtliche Mentoren begleiten Grundschulkinder mit erschwerten Startbedingungen. Sie fördern schulische Leistungen und stärken das Selbstbewusstsein.

Mütter für Mütter gUg: Zehn Mütter von kranken oder behinderten Kindern können sich bei einem gemeinsamen Wochenende erholen und neue Kraft tanken.

FC Diabetes: Kinder und Jugendliche mit Diabetes spielen gemeinsam Fußball und erleben, dass Sport trotz Erkrankung möglich ist. Gleichzeitig baut der Verein Berührungsängste in Vereinen ab.

Bürgerforum Otterfing: Auffangstation für Greifvögel und Eulen Otterfing: Verletzte oder kranke Vögel werden gepflegt und wieder ausgewildert; Besucher lernen bei Vorträgen mehr über die Arbeit mit den Tieren.

Helfen und gewinnen

Wer bis zum 30. November für eines der vier Projekte spendet, nimmt automatisch an einer Verlosung von Gutscheinen teil:

Sit & Sleep: 300 Euro Gutschein für Sofas, Sessel und Wandbetten.

Die Couch wird bequem und einfach die Couch ausgeklappt
BrewsLi – Der Biermacher: 200 Euro Gutschein für Bier, Snacks und Braukurse.

Das Bier von BrewsLi wird frisch gezapft
Mixto Cucina: 100 Euro Gutschein für italienische Küchen.

Mit einer Spende unterstützen Sie nicht nur diese wichtigen Projekte, sondern können auch selbst gewinnen.

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.