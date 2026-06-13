Wo in München das WM-Fieber schon spürbar ist

Schlechtes Wetter, horrende Ticketpreise und späte Anstoßzeiten: Das WM-Fieber scheint München noch nicht so sehr gepackt zu haben, oder? Die AZ hat sich auf die Suche gemacht – und ist fündig geworden.

Die Münchner Leonie Blendel und Leon Stokhammer vor Sport Schuster in der Innenstadt: Er hat sich für ein blaues Trikot für 100 Euro entschieden, das zu seinen neuen Schuhen passt. Am Wochenende schauen die beiden mit Freunden das erste Deutschlandspiel.

Wo auf der Karte findet man eigentlich Curaçao? Bei den Cocktails könnte ein Witzbold entgegnen. Und trotzdem ist der Name derzeit auch bei Biertrinkern und Anti-Alkoholikern – obacht Wortwitz – in aller Munde. Denn: Deutschland bestreitet am Sonntag das erste WM-Spiel gegen die 444 Quadratkilometer kleine Karibik-Insel. Noch scheint sich die WM-Stimmung in der Stadt in Grenzen zu halten. Kein Wunder bei dem Wetter; dann doch lieber Karibik.

Doch ein paar Münchnerinnen und Münchner stimmen sich schon ein auf das erste Deutschlandspiel. Ein paar von Ihnen hat die AZ gesprochen.

Extra noch ein Fan-Trikot gekauft

So zum Beispiel Consultant Leonie Blendel (25) und Jurist Leon Stokhammer (24): "Wir haben gerade ein Fußball-Trikot gekauft bei Sport Schuster – das blaue Shirt hat mich mehr angelacht als das weiße Shirt. Außerdem habe ich in der gleichen Farbe Schuhe gekauft. Ich glaube, dass die Südamerikaner sehr gut spielen werden", sagt der 24-Jährige.

Leonie Blendel hat sich nichts gekauft, aber: "Wir machen diesen Sonntag eine Gartenparty zur WM – es ist schwierig einzuschätzen, wer gewinnen wird. Natürlich sind wir für Deutschland."

Personaltrainer Manfred Pauli ist sich sicher: „Möglichst wenige Tore kassieren, dann kommt der Teamspirit.“ © Daniel von Loeper

Personaltrainer Manfred Pauli wiederum hat gleich schon ein paar Tipps für die Nationalelf parat: "Ich hoffe, dass wir eine längere Rolle spielen bei der Weltmeisterschaft diesmal – und dass wir euphorischer rangehen. Unsere Gegner können alle Fußball spielen. Ich glaube trotzdem, dass wir eine schlagkräftige Truppe haben. Wir müssen gut reinkommen ins Turnier, gleich mal paar Tore schießen und möglichst wenige kassieren, dann kommt der Teamspirit. Man muss positiv rangehen an die Sache."

"Ich tippe 2:1 für Deutschland fürs Spiel am Sonntag"

In H‘ugo's Pizza-Bar-Lounge am Promenadeplatz ist man durch die Bank schon ganz gespannt. Anna ist Assistentin dort und erzählt der AZ: "Ich bin im WM-Fieber und freue mich schon sehr auf die Fußballspiele. Ich bin traurig, dass Italien nicht dabei ist. Deutschland gegen Italien wäre wirklich toll gewesen. Ich glaube, Deutschland wird den Titel dieses Jahr holen." Kollegin und Eventmanagerin Vivienne ergänzt: "Ich tippe 2:1 für Deutschland fürs Spiel diesen Sonntag."

Assistentin Anna mit Ugo Crocamo und Eventmanagerin Vivienne im H`Ugos: Hier ist die WM-Stimmung schon eingekehrt. © Daniel von Loeper

Promi-Wirt Ugo Crocamo zeigt sogar die Spiele um 4 Uhr morgens. Auch er freut sich schon: "Ich trage ein Andy Brehme Trikot – das Original von Andy Brehme. Andy Brehme fehlt. Es wäre schöner, wenn er noch da wäre", findet er. Auch ihn habe das Fußball-Fieber schon gepackt: "Enttäuscht bin ich, weil Italien zum dritten Mal nicht dabei ist. Trotzdem geht es weiter. Mein Herz brennt auch für Deutschland: Viva Deutschland. Ich schätze, dass wir bis zum Finale hinkommen. Feuer ist hundert Prozent dabei – und die Menschen brauchen es auch."

Uschi Ackermann beim Trikotkauf im Breuninger. Am Fußball mag sie den Zusammenhalt und die Begeisterung. © Daniel von Loeper

Von einer WM-Begeisterung ergriffen ist auch Käfer-Witwe Uschi Ackermann: "Ich freue mich sehr auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Für mich ist das vor allem ein schönes Gemeinschaftserlebnis. Ich bin bei Freunden eingeladen, wir schauen das Spiel zusammen, fiebern mit und genießen die besondere Stimmung. Dafür kaufe ich mir gerade ein Fan-Shirt bei Breuninger. Das Gefühl von Zusammenhalt und Begeisterung gefällt mir am Fußball am meisten."

Public Viewing im Biergarten

Manuel Pretzl, Stadtrat und Fraktionsvorsitzender der CSU, ist ebenfalls schon ganz heiß auf die Turniere und weiß schon, wo er sich das erste Deutschlandspiel anschauen wird: "Ich freue mich, dass es jetzt losgeht. Ich glaube, dass wir eine Mannschaft haben, die für eine Überraschung gut ist und die Fans begeistern kann. Die Anstoßzeiten werden natürlich nicht immer optimal sein. Durch die Zeitverschiebung werden einige Spiele sehr spät stattfinden, was das Mitfiebern nicht gerade einfacher macht. Trotzdem freue ich mich darauf, die Partien in Ruhe vor dem Fernseher zu verfolgen – oder auch am Sonntag, wenn das Wetter passt, beim Public Viewing im Biergarten."

Manuel Pretzl (CSU) hat sich für die AZ schon vor dem ersten Deutschlandspiel in Schale geworfen. Schauen will er im Biergarten. © Daniel von Loeper

So mancher Münchner scheint zumindest schon ein wenig erhöhte Temperatur zu haben. Ob die sich zum Fieber auswächst, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Derweil wünscht die AZ viel Spaß beim Fußball schauen.